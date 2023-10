Primátorka Springerová: Hradec bude v červenci 2024 středoevropskou zastávkou turné Eda Sheerana

reklama

Koncert, který se uskuteční v areálu hradeckého Parku 360, by měl přilákat do východočeské metropole desetitisíce návštěvníků z celé Evropy. Během dnešního dopoledne se má hradecká zastávka Sheeranových koncertů v roce 2024 objevit také ZDE.

Organizátoři i díky podpoře hradecké radnice plánují v rámci koncertu uspořádat pro návštěvníky speciální program, díky němuž management populární hudební hvězdy kývl právě na koncert ve východních Čechách. „Organizaci tohoto koncertu považuji za dosavadní vrchol spolupráce hradecké radnice se zkušenými organizátory z Ameba Production/Park 360. Hradec se může díky této příležitosti osvědčit jako nové místo na mapě turné světových hvězd a tento koncert může být začátkem tradice a oživením, které jsem si pro Hradec moc přála. Na vystoupení Eda Sheerana se velmi těším,“ uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Hradecká radnice přiznává, že nyní čeká město i organizátory velký kus práce, aby se koncert uskutečnil podle očekávání. „Vzhledem k rozsahu koncertu musíme vyřešit řadu logistických a bezpečnostních výzev, abychom zajistili hladký průběh akce. Klíčovou roli bude hrát těsná a koordinovaná spolupráce nejen s pořadateli, ale také s městskými organizacemi, krajským vedením a státními institucemi. Naším hlavním cílem je zabezpečit, aby návštěvníci z celé Evropy odcházeli z Hradce s nezapomenutelnými zážitky. Tento koncert je totiž skvělou příležitostí prezentovat naše město v nejlepším světle,“ řekl náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek.

O zorganizování koncertu Eda Sheerana v Hradci vyjednávala s jeho zástupci společnost Ameba Production/Park 360, která v krajském městě dlouhodobě pořádá velké hudební události. „Hradec má pro takový koncert vhodnou polohu, ale my jsme museli nabídnout i něco navíc. Koncert Eda Sheerana v Hradci by se měl od jeho zastávek v jiných městech lišit díky našim nápadům, které jsou autentické a šité na míru podmínkám hradeckého Parku 360. Díky tomu padla volba právě na východočeskou metropoli,“ uvedl Michal Thomes z Ameba Production, který v Hradci pořádá festival Rock for People.

Více informací o koncertu naleznete ZDE.

