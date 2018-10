Profant (Piráti): Základní registry můžou být brzy bez financí

Kvůli této prodlevě však některým základním registrům uplynulo období, po které měly zajištěné financování. Poslednímu z nich uplyne na konci října. Nadále tedy trvá situace, kdy ministři vnitra nemají o tuto oblast zájem, věnují se silovým složkám resortu a samotná agenda digitalizace stojí. Český eGovernment bez dostatečné politické prioritizace nadále zůstane v době kamenné.

Návrh měl být předložen už v březnu 2018. První vláda Andreje Babiše se jím ale vůbec nezabývala, ačkoliv okruh řešených problémů byl dlouho znám. Situaci nepomáhá ani to, že se dosud nepodařilo zajistit společné financování projektu a zajistit společné datové centrum, po čemž odborní pracovníci ministerstva vnitra volají již dlouho. Základní registry zatím stály 4 miliardy, takže skutečnost, že po dobu následujících čtyř let se předpokládají výdaje ve výši „pouze“ 322 milionů, je veskrze pozitivní. Bez spolufinancování EU dokáže vláda najednou ořezat nadbytečné výdaje, a to až o 90 %. Nezbývá než doufat, že je to opravdu spořivost české vlády, nikoliv budoucí podnět pro Evropskou komisi.

