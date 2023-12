Prokop (ANO): Jsem připraven nutit pražskou koalici k řešení neúnosné situace

reklama

Ti se mimo jiné shodli na tom, že občany je potřeba edukovat a pomáhat nastavit správné dopravní návyky. Klíčové je správné nastavení parkovacích zón na celém území města a Praha by měla stavět parkovací domy hlavně na periferiích. Se zajímavým nápadem přišel do diskuze i bývalý pražský primátor Pavel Bém. Hlavní město by podle něj ve spolupráci s ministerstvem dopravy mělo zřídit fond, ze kterého by zvláště "chudší" okrajové městské části mohly případně ve spolupráci se soukromým sektorem financovat další řešení parkování na svém území. Ideální částkou by podle Béma mělo být minimálně 10 miliard korun, aby výsledek byl viditelný alespoň v horizontu pěti let.

Zábor veřejného prostoru není nekonečný a ani není zdarma. Pražané musí chápat, že když je třeba budovat další parkovací místa, musí být zajištěno i financování další výstavby. "Myslím si, že parkovací zóny pro většinu lidí vedly k pochopení, že parkování ve veřejném prostoru není zdarma. Teď je na politicích, aby lidem vysvětlili, že ta cena bude muset jít nahoru a to dost výrazně," uvedl například během diskuze bývalý ministr dopravy Jaromír Schling.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 83% Nepovedla 13% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6992 lidí

Podle Prokopa by ale případnému zdražení zón zvláště v této nelehké době měla předcházet dlouhá diskuze a občané by se v takovém případě měli dočkat viditelného zlepšení, které bude odpovídat zvýšení poplatku.

Zástupci autoprůmyslu naopak apelovali na to, že město by nemělo polevovat v podpoře elektromobility. "Když vezmu země na východ od nás, například Rumunsko díky státní politice je na tom trojnásobně lépe s elektromobilitou a má o 3 roky mladší vozový park než my. Je to příklad toho, jaký dopad může mít opatření v Praze, které by nezvážilo, jak elektromobilita bude podpořena. Pro nás by to mohlo znamenat až 50% snížení prodejů," vysvětlil Josef Pokorný ze Svazu dovozců automobilů.

V průběhu téměř dvouhodinové diskuze se ale otevřela i řada dalších zajímavých témat týkajících se dopravy v hlavním městě. Došlo na problematické koloběžky v centru města, nutnost dostavby obou pražských okruhů nebo potřeby další výstavby metra.

"Jsem velmi rád, že jsme téma parkování v Praze začali více diskutovat a společně napříč spektrem hledat řešení. Přišli dva bývalí ministři dopravy, bývalý primátor Bém i zástupci odborných vysokých škol nebo jednotlivých svazů. Myslím, že na tak široké platformě vznikají zajímavé nápady, které stojí za další rozpracování a já jsem připraven je postupně předkládat současné pražské koalici a nutit ji tak ke řešení současně neúnosné situace," dodal pořadatel diskuzního panelu, pražský zastupitel Ondřej Prokop s tím, že v budoucnu zcela jistě svolá další podobná setkání.

Záznam z diskuze najdete ZDE.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Rozpočtové paradoxy Prahy 11 Prokop (ANO): Dozimetr v Praze pokračuje? Fakta o pochybném výběrku na metro D Prokop (ANO): Chceme nechat prověřit tendr na dostavbu metra D Prokop (ANO): Dozorčí rada DPP hýřila emocemi, diskutovalo se o Metru D

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE