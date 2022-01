Prokop (ANO): Pro takový projídací rozpočet rozhodně hlasovat nebudu

Milí sousedé, dnes vás zdravíme z vrcholků Krkonoš! Musím říct, že Krkonoše miluju! A to asi v každém ročním období. Žena mě teď vytáhla na běžky. S těmi už to je teda horší. Do kopce je to dřina, po rovině mě to nebaví a z kopce to neumím.

Chvílemi bylo i takhle hezky a viděli jsme sluníčko. Jaký víkend jste měli vy?

Pondělí

V neděli a v pondělí mi vyšly rozhovory v Život v Česku a Pražském Patriotovi. Pokud vás minuly a zajímají vás moje plány s Prahou, tak doporučuji přečíst, odkazy vám pochopitelně jako vždy dávám do komentářů pod tímto článkem.Na poradě vedení na Praze 11 se řešil znovu přehled investičních akcí pro tento rok. Po tom, co jsem na nečinnost starosty Dohnala opakovaně písemně upozornil, se konečně začali zabývat aspoň pasportem toho, co jsem připravil a co z toho by mohli zvládnout. Opakovaně nabízím pomocnou ruku, ale nikdo ji nechce. Tak uvidíme, jak to s opravami našich škol, školek či vnitrobloků nebo výstavbou nové lávky přes Opatovskou letos dopadne.Pak si taky schválili další rozvoj demokratické kultury do škol, což bude stát přes 2 miliony Kč a to prosím v době, kdy nám padají školy téměř na hlavu. Chápete to?Co je pozitivní a co bych vypíchl, je, že se rozhodli opět požádat jarní jednodenní příměstské tábory 2022 s příspěvkem Prahy 11. To je užitečný projekt, který využívá řada našich rodin, a to chválím, zde je vidět statistika, jaký je o tábory zájem a jaké to neslo na pro MČ náklady: v roce 2017: 30.100 Kč (2 organizátoři) - 301 dětí se zúčastnilo v roce 2018: 38.000 Kč (3 organizátoři) - 380 dětí se zúčastnilo v roce 2019: 43.000 Kč (3 organizátoři) - 430 dětí se zúčastnilo v roce 2020: 50.300 Kč (3 organizátoři) - 583 dětí se zúčastnilo v roce 2021 se tábory neuskutečnily (COVID-19)Co mě naopak šokovalo, byla diskuse o tom, že radní uvažují zapojit do rozpočtu 100 milionů Kč, které si léta spoří Praha 11 na výstavbu nové radnice. Chtějí tyhle úspory vzít a z kapitálových výdajů (investic) je dát do provozních, tedy jinými slovy projíst. Asi v rámci hesla “po nás potopa”. Piráti už se patrně smířili s tím, že už tu za rok nebudou, a tak si to chtějí ještě užít. Mimochodem starosta Dohnal si už domlouvá teplé místečko na ministerstvu, ale o tom až dále.

Osobně pro takový projídací rozpočet rozhodně hlasovat nebudu a myslím si, že vzbudí velkou nevůli i ze strany úředníků, kteří by si novou radnici a důstojné pracoviště zasloužili jako sůl!Na Radě hlavního města Prahy toho tentokrát schválili hodně. Protože většina z toho bude ve čtvrtek i na zastupitelstvu, vezmu to jen letem světem.Schválili metodiku tzv. cirkulární ekonomiky. Koncepčně s materiálem souhlasím. Cirkulární ekonomika je moderní a rozumná věc. Nicméně má to celou řadu problémů, které se ukážou podle mě jako fatální. Třeba to, že renovace má mít vždy přednost před novou výstavbou. Například u Libeňského mostu vidíme, jaká úskalí, problémy a ekonomickou neefektivitou to přináší! Mám k tomu řadu dotazů, které vznesu na zastupitelstvu.Dále naši radní hlavního města projednali analýzu bytového fondu, která pěkně shrnula jejich (ne)vládu od roku 2019. Praha přišla o 1857 bytů, přitom nových postavila či pořídila pouze 60. Tohle je ten slíbený boj za dostupné obecní bydlení? To, jak tato vláda zcela rezignovala na řešení bytové krize, je skutečná ostuda a obrovský problém pro budoucí vedení Prahy!Taky schválili novou sektorovou daň ze stavby nových budov pro Prahu a městské části. Je to zjevné obcházení zákona, ne-li jeho porušení, seč s obecným konceptem souhlasím. Nicméně mělo by se jít legální cestou, a tou je změna rozpočtového určení daní. Tato nová a podle mě nelegální daň pro výstavbu opět jen zdraží bydlení v Praze. Průměrný byt skokově zdraží minimálně o 350 000 Kč! Takže tímto krokem koalice pirátů zase znovu skokově zhoršují dostupnost bydlení a zvyšují ceny bydlení v Praze! Milí Pražané, dokážete si zapamovat, co vše za 3 roky této (ne)vlády stihli zdražit?! Já se v tom už pomalu ztrácím!

Úterý

V úterý na mě vyšla řada s třetí dávkou očkování proti koronaviru, tak jsem si ji také dal. Narozdíl od ostatních politiků z toho nepotřebuji dělat událost dne a plnit fotkami holého ramena s injekcí sociální sítě. Odpoledne jsme měli delší jednání v rámci ANO na Praze 11 ohledně současné situace na radnici a nad nadcházejícími volbami. Ohledně toho, zda mají naši zástupci zůstávat v orgánech MČ pod zoufalým vedením Pirátů nebo ne. Co budeme dělat s rozvratem rozpočtu, jak opravíme Pirátskou katastrofu v podobě Arény ledových sportů. No nestačil nám jeden večer, budeme muset diskutovat dál.

Středa

Jako vždy jsem publikoval komentář k bytové situaci. Milí Pražané, podle průzkumu veřejného mínění z roku 2020 se celých 56 % Pražanů shoduje na tom, že nejdůležitějším úkolem města v oblasti bytové politiky je výstavba vlastního obecního bydlení. A přestože o nutnosti rozšiřovat fond městských nájemních bytů mluví i řada zastupitelů, nemá jich město dnes k dispozici o nic víc, než před dvěma lety. Ba právě naopak.Podíváme-li se na analýzu obecního bytového fondu pro rok 2021, jejímž autorem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zjistíme, že je naše metropole v porovnání s rokem 2019 chudší o více než 2 000 obecních bytů.

Hlavním důvodem tohoto poklesu jsou pokračující bytové privatizace. Ano, tempo odprodeje obecních bytů se sice oproti předchozím letům snížilo, ovšem je na místě ptát se, zda alespoň část těchto privatizací skutečně nebylo možné pozastavit.V souvislosti s procesem privatizace zde vyvstává několik dalších otázek, na které, zdá se, chybí odpověď:- Bydlí v privatizovaných bytech opravdu ti, pro které bylo nájemní bydlení přednostně určeno, tedy například lidé z klíčových profesí, senioři, samoživitelé, lidé s handicapem nebo ti s podprůměrnými příjmy, nebo při získání nemovitosti hrály roli konexe?- Komu slouží nadstandardně velké byty, které magistrát nebo městské části vlastní v centru města?- A nebylo by vhodnější tyto byty prodat a za zisk koupit bytové jednotky, které budou odpovídat potřebě dotovaného nájemného?

A co v mezidobí řeší pražský radní pro bydlení Adam Zábranský? Třeba to, že Pražská městská nájemní agentura pronajala již 12 bytů domácnostem v nouzi a nyní hledá dalších 15 zájemců, kteří by byli ochotní svůj byt pronajmout. Místo šance zamezit privatizaci 2 000 a poskytnout domov více než 5 tisícům Pražanů tu tedy máme 12 pronajatých bytů, přičemž dosavadní realizace projektu už přišla na více než 5 milionů korun. Ubytovny mezitím dál praskají ve švech a děti z rodin, které čekají na důstojné bydlení, dočasně končí v dětských domovech… Možná by opravdu stálo za to, aby se čerstvě dokončeným a probíhajícím privatizacím koukli na zoubek investigativní novináři. Přinejmenším z důvodu transparentnosti, o které vedení města tak rádo mluví. Co si o tom myslíte vy?Napište mi do komentářů pod příspěvek svůj názor.

Všem slušně diskutujícím děkuji za jejich dosavadní příspěvky a těším se na další debatu.Dále dopoledne byl výbor pro územní rozvoj na hl. m. Praze. Prahy 11 se týkal jediný bod - změna pro výstavbu potravin Globus v lokalitě kolem archivu. Jelikož stále není hotová jasná a konkrétní studie, která by řešila nejen Globus, ale celé okolí a to, jaký to bude mít dopad na dopravu, životní prostředí, tak jsme bod odložili. Dokud nebude jasná studie a neuvidíme, že výstavba Globusu zásadně nezhorší život na Jižním Městě, tak pro tuto změnu rozhodně ruku nezvednu! Odpoledne k mému překvapení sociální sítě zaplnil náš starosta pirát Jiří Dohnal svou návštěvou na ministerstvu zahraničí u nového ministra Lipavského, taky piráta. Ono by na tom nebylo nic tak zajímavého, kdyby Praha 11 šlapala jak hodinky, ale ona nešlape. Nemáme rozpočet, pirátský podivný projekt výstavby Arény ledových sportů spěje do obrovského průšvihu. Starosta se vykrucuje ze svolání zastupitelstva, nechce s nikým jednat a schovává se. Tak pak člověka překvapí, že má čas trávit pracovní dobu kafíčky na ministerstvu. Co na to říkáte vy?Odpoledne jsem byl pozván na kontrolní výbor Prahy 11, kde mě chtěli vyslechnout ohledně pseudokauzy “kácení topolů v areálu MŠ Hrudičkova”. Ke kauze jsem toho už napsal a řekl na různých fórech tolik, že nebylo moc co řešit.

Prostě úředníci udělali dílčí pochybení v rámci toho, aby topoly ohrožovaly děti a chodce kolem areálu co nejkratší dobu. Vyhověli všem nařízením a doporučením odboru životního prostředí, jen prostě přeskočili některé byrokratické kroky, aby vše bylo rychlejší. Za to byli potrestáni a já věřím, že už se k tomu nebudeme vracet. Ale úplně tomu nevěřím. Pro Piráty jsem jako osina v zadku, takže se budou snažit vykonstruovat jakoukoli kauzu a čím budou blíže volby, tím intenzivnější budou. Kampaň holt jede!Ve středu jsme se taky kuloárně dozvěděli, že starosta Dohnal má nápad v rámci své zoufalé snahy si usnadnit dodělání rozpočtu. Vymyslel, že 100 milionů Kč, které Praha 11 roky šetří na budoucí výstavbu radnice, zapojí do běžných výdajů a nechá je tzv. projíst. Asi v hesle “po nás potopa”. Starosta Dohnal zjevně ví, že na podzim končí, tak chce vybílit všechny úspory, které městská část má. A to, kde v budoucnu budou sedět úředníci, je mu asi jedno. Jsme asi poslední velká městská část, která má své úředníky rozházené po mnoha pracovištích a v dost nevyhovujících podmínkách. Já vám milí sousedé deklaruji dopředu, že pro takovýto návrh prožíracího rozpočtu rozhodně ruku nezvednu!

Čtvrtek

Celé dopoledne jsem strávil schůzkami s vámi, občany a s našimi řadovými členy z pražské organizace ANO, se kterými se postupně se všemi chci jako nový předseda potkat a poslechnout si, co je trápí a jejich nápady, jak v Praze můžeme dál pomáhat lidem.Taky jsem pro vás natočil video o Aréně ledových sportů. Tenhle pirátský projekt, kde dost možná dlouhodobě dochází k tunelování veřejných peněz vlivným poradcem primátora Zdeňka Hřiba Petrem Přesilem, spěje do obrovského průšvihu. Nakonec bohužel dochází na moje slova a s kolegy teď udělám vše proto, abychom hrozící fatální konec projektu zachránili. Chceme prodat náš podíl, dostat zpět minimálně tolik, kolik do toho naše městská část vložila, a tyto peníze použít na to co, opravdu lidé potřebují. A těch peněz je pořádná hromada! Jde o 40 milionů Kč, se kterými dnes zcela netransparentně a pochybně nakládají Piráti. Večer jsem byl pozván do Press klubu rádia Frekvence 1, kde jsme se bavili o současné situaci v Praze, mých plánech s hnutím ANO v Praze a blížících se volbách. Opět dávám odkaz na rozhovor do komentářů.

Ve čtvrtek také psali média o situaci na Praze 11. Je to opravdu ostuda, že se média zajímají o rozpočet, ledovou arénu a nesvolání zastupitelstva! Hodně prostoru věnovali chaosu, který na Jižňáku panuje pod vládou Jiřího Dohnala po mém odvolání. Odkazy zase dávám do komentářů. Ve čtvrtek večer se ještě uskutečnilo společné jednání nad situací a možnostmi řešení bobtnajícího průšvihu Pirátů v Aréně ledových sportů. Účast na schůzce byla poměrně hojná a byla ze všech politických stran. Ing. Martin Horák-ANO; Mag. Martin Muzikant, PhD., Zuzana Ujhelyiová, Jiří Dohnal – Piráti; Ing. Jiří Štyler, Mgr. Ivana Hovorková, Ing. Ladislav Kos – HPP11; Ing.Petr Souček – JM-ND; Jan Navrátil, Ing. Martin Sedeke – ODS, Bc.Robert Vašíček – My, co tu žijeme; Ing. Radka Soukupová, Mgr.Jan Stárek-TOP09/STAN; Marta Šorfová, Ing. Ladislav Kos ml.– bez politické příslušnosti; Ing. Petr Přenosil-SR za společnost AR Delta. Diskutovaly se všechny známé varianty, o kterých se v minulosti již mnohokrát mluvilo na plénu zastupitelstva, tedy:

1. Nedělat vůbec nic.

2. MČ P11 nabídne podíl 50 % k prodeji, kdy předkupní právo má akcionář II/ ALS Investors, a.s.. Pokud by nevyužili předkupní právo, může být po 30 dnech nabídnuto jinému zájemci/kupci.

3. MČ P11 odkoupí 50 % akcií od akcionáře II/ALS Investors, a.s. (kupcem nemusí být nutně MČ, ale např. hl.m.Praha).

4. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě, tj. prodloužit termín dostavby v rámci platného práva stavby.

5. Jednat s akcionářem II/ALS Ivestors a.s. (dále jen ALS Investors) s cílem získat 1% jeho podílu, tak aby MČ získala 51% ve společnosti AR DELTA a.s. (dále jen AR Delta), např. podmínit tím prodloužení termínu dostavby.

6. Vypovědět právo stavby (a získat tak rozestavěnou budovu kompletně do vlastnictví Prahy 11).

7. Odsvěření pozemku ve prospěch hl.m.Prahy, tak aby projekt dodělala Praha, která má mnohem lepší vyjednávací pozici a také finanční kapitál na dotažení podobných projektů.

Po zhruba dvouhodinové diskusi se nenašla shoda většiny zastupitelů na žádném ze zmíněných postupů. A dochází na má slova, kdy jsem mnohokrát před zahájením stavby v podmínkách, kde nemáme vyjasněn celý plán, velmi varoval. Bohužel jsme se dostali přesně do okamžiku, který jsem předpovídal, a jsem velmi zvědavý, jak tuto šlamastiku, za kterou nesou odpovědnost dnes už výhradně jen Piráti, vyřeší. Ze společnosti v loňském roce po mém varování, že ve firmě může docházet k tunelování veřejných prostředků, postupně rezignovali členové správní rady za ANO, za ODS i TOP09-STAN. Ti všichni měli dostatek rozumu a pudu sebezáchovy, že z projektu odešli. Pirátský nominant, vlivný poradce primátora Zdeňka Hřiba Petr Přenosil, ve společnosti a projektu výstavby zůstal, naopak povýšil, stal se předsedou správní rady a pochybné fungování a výstavbu bez zajištění úvěru a vyřešení všech pochybností zastupitelů rozjel a akceleroval.Výsledek vidíme dnes, společnost spěje do insolvence, protože slibovaný úvěr neexistuje. Na stavbě je proinvestováno zhruba 80 milionů Kč a společnost nemá finance na úhradu faktur stavební společnosti.Jak to dopadne, v tuto chvíli nevíme. Hnutí ANO bude dělat vše proto, abychom se dostali k našim 40 milionům Kč, které jsme z vašich daní do projektu vložili, zpět! To vám slibuji a za to se budu rvát. Až se to podaří, použijeme je třeba na opravy škol, školek nebo našich chodníků!

Pátek

V pátek se povedl malý zázrak pro Prahu 11. Pod tlakem medií starosta konečně svolal zastupitelstvo, abychom mohli projednat alespoň zoufalou situaci na P11 s ledovou arénou a rozpočtem! Na zastupitelstvo s kolegy přijdeme s konstruktivními návrhy, jak situaci vyřešit! Nám na Jižňáku totiž záleží. A trpíme spolu s ním v této době chaosu.Taky jsem pro vás v pátek sepsal aktuální článek o tom, jak neskutečně je předražená výstavba Metra D, kterou se v posledních dnech chlubí primátor Hřib a hlavně Adam Scheinherr a Jan Čižinský z hnutí Praha Sobě! To si určitě přečtěte, odkaz opět dávám do komentářů!A tím bychom byli zase na konci. Děkuji vám za váš čas a cením si, že čtete mé reporty! Tak zase příště!

