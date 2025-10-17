Prokop (Stačilo!): EU plány na důchody. Stačí jedna krize a nebudete mít z čeho žít

18.10.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánům Evropské unie stran důchodů.

Prokop (Stačilo!): EU plány na důchody. Stačí jedna krize a nebudete mít z čeho žít
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Zaklekne EU na důchody?

Dnes vyšel na webu Politico poněkud děsivý text. V Bruselu se rodí plán jak zmrazit evropské dotace těm zemím, které neprovedou potřebné "reformy" důchodového systému. Těmi reformami se samozřejmě myslí přechod k americkému modelu, kde ti, kteří chtějí mít penzi, ze které lze vyžít, musí vložit své peníze do různých penzijních fondů, které pak za ně různě investují do akcií či dluhopisů. Krásou tohoto systému je, že i na snaze mít peníze na stáří mohou různí tržní dobrodruhové vytřískat nemalé peníze. Jenže pak stačí jedna krize a vy nebudete mít z čeho žít!

Asi nejhorší na celém textu, ale je přístup Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta prý podle anonymních zdrojů Politica nepovažuje hrozbu odepření dotací za výhružku, ale jen za rozumnou ekonomiku! Tak to je ta slavná demokratická unie - ona nevydírá, ona jen zastává rozumnou ekonomiku! 

Pokud se skutečně EU vydá touto vyděračskou cestou, tak se nabízí otázka, jestli bude nová vláda dostatečně silná, aby tomuto vydírání odolala. Co myslíte?

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
