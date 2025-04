Prokop (Stačilo!): Kult osobnosti se vrací. Pomalu ale jistě

Je tu další óda na Václava Havla, tentokrát v podobě obří malby v pražském metru. Oproti tomu, co pražská kavárna v minulosti předváděla, to je ještě relativně normální. Pro připomenutí:

Projekt knihovnička Václava Havla, jehož cílem je, aby v každé základní a střední škole byla knihovna plná Havlových textů a her. Těch her, kde dělníky líčil jako alkoholiky, protože on sám, jak víme, byl zarytým abstinentem! Co děti na základní škole mohou mít z jeho překomplikovaných textů, netuším.

Dále tu bylo zjevení hologramu Václava Havla na Václavském náměstí a asi úplně nejdivnější - možnost nahrávat vzkazy mrtvému v jeho oblíbeném autě v rámci projektu komunikace 89. Uctívání Havla není názorem, jako spíše určitým duševním stavem...

Za tohoto režimu se skutečného zhodnocení tohoto zarytého podporovatele USA a jejich humanitárních válek nedočkáme.

Bc. Vítek Prokop Levice



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky