Schillerová (ANO): S předchozí vládou bychom se lepších časů nikdy nedočkali

Vážení přátelé, tak tady stojíme, bez roušek a o čtyři roky starší. My pracovníci Ministerstva financí. V téhle masivní budově na Letenské 15 jsem nechala kus sebe a teď přišel čas navázat. Chtěla bych Vám oznámit, že úřad se vrací do starých kolejí, z kterých na několik let vyjel. Kancelář ministra v horním patře už je opět obsazena po všechny pracovní dny v týdnu, a to od rána do večera. Pracuji stejně, jako to očekávám od všech, s nimiž sdílím tuto adresu. Zároveň jsem úředníkům oznámila, že se s nimi opět počítá. Že jejich odbornost a mnohaleté zkušenosti pro mne budou mít vždy větší váhu než rady politických marketérů, jimiž se řídil můj předchůdce. Kam tahle jeho marketingová strategie náš národ dovedla, víte sami. Zchromený výběr daní, pomalé čerpání evropských fondů, zaškrcování ekonomiky, místo aby ji pomohl uzdravit.
S předchozí vládou bychom se lepších časů nikdy nedočkali, a to právě proto, že se místo každodenní náročné práce věnovala raději marketingu a vypouštění vzletných frází do médií.
Schodky státního rozpočtu budiž svědkem:
2022: -360,4 miliardy
2023: -288,5 miliardy
2024: -271,4 miliardy
2025: -290,7 miliardy
To není žádný zlepšující se kurz, na který by šlo navázat, to je potácení raněného, a my ho teď musíme zachránit. Jak jinak, než mravenčí prací. Hned první týden ve funkci ministryně jsem rozdala úkoly nejvyšším úředníkům, na něž se spoléhám při boji s šedou ekonomikou. Děláme na Elektronické evidenci tržeb 2.0 včetně jejího IT řešení a na Daňové kobře. Každý z nás ví, jaké jsou teď kroky a dokdy má odevzdat svůj díl práce. Víme, že hrajeme o čas. Je potřeba co nejrychleji ucpat díry, které ve státní kase nechala předchozí vláda.
Během těch pár slov, které jsem jako staronová ministryně pronesla k zaměstnancům ministerstva, se Vám přátelé přiznám, že mi opravdu zjihlo srdce. Podloubí a ochozy velkorysé kamenné auly byly plné, stejně jako když jsme se loučili před čtyřmi lety. Je mi ctí být ministryní všem těmto pracovitým lidem a dohlédnu na to, aby jejich schopnosti posloužily celému našemu národu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
