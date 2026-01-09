Fiala (SPD): V Berlíně se starali víc o blaho imigrantů než o vlastní občany

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadům blackoutu v Berlíně.

To je otřesné. Politická reprezentace Berlína se při blackoutu způsobeném ekologickými teroristy starala více o blaho imigrantů než o vlastní občany a zvláště důchodce! Tohle v naší zemi nikdy nepřipustíme. Čeští občané jsou pro nás na prvním místě!

Ten kontrast bije do očí, některým Berlíňanům se kvůli němu pění krev. Nemohoucí starci vyhnaní z vymrzlých bytů poté, co jim ekologičtí teroristé sebrali elektřinu, leží na polních lůžkách v prochladlé tělocvičně, zatímco migrantům stát platí bydlení v hotelích.

Sedmadevadesátiletá Ingeborg Esserová se stala nejznámějším příkladem, že něco je úplně špatně. Potřebuje stálou péči, a když se nad ní sklonil primátor Berlína Kai Wegner s plastovým politickým úsměvem, jako by hovořil s dítětem na stanovém táboře, její syn na něj vyrazil: „Je skandál, že sedmadevadesátiletá žena, která normálně leží na nemocničním lůžku, je ubytována v tělocvičně na lehátku.“ O věci informoval iDnes.

