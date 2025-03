Prokop (Stačilo!): Stát má nástroje jak proti banditismu korporací bojovat

V návaznosti na můj včerejší příspěvek, o tom jak jsme zchudli nejvíce z celé EU díky inflaci, stojí za zmínku maďarský strop na marže obchodníků.

Inflace není nějaká přírodní katastrofa typu tornádo, je to proces, na kterém se dá moc hezky zbohatnout, jak nám ukázaly různé řetězce. Ministr zemědělství Výborný například před dvěma roky otevřeně přiznával, že některé řetězce mají například na jogurtech marži až 130 procent!

V Maďarsku nyní zavedení stropu na marži vedlo až k 60ti procentnímu snížení cen základních potravin! Marže nyní nesmí překročit výši 10 procent.

Zapomeňme na pohádky o hodných obchodnících, co to s námi myslí dobře. Morálka či veřejný zájem jim je ukradený. Jejich zájmem je co největší profit pro ně samotné. Že to vede k ožebračování statisíců? To už je nezajímá. Nikdo ale nechce žít v bídě, nikdo nechce být závislý na různých žebračenkách. Stát má nástroje jak proti banditismu korporací bojovat, jde jen o to, aby v jeho čele byla prolidová politická reprezentace!

Bc. Vítek Prokop Levice



