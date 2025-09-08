Prokop (Stačilo!): Zvítězí fráze, anebo fakta?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k první předvolební debatě na ČT24

Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Debata na ČT24 o bydlení byla dost zvláštní. První dotaz, co jsem dostal, byl na žaloby Voltu, a v průběhu debaty nám byla položena i dost bulvární otázka: „V jaké části ČR byste nechtěli žít?“ Velice brzy se pak místo nějaké faktické diskuze celá akce zvrhla v překřikování a emoční výlevy. Naštěstí máme sociální sítě a já můžu říct i to za b a za c, ke kterému jsem v televizi již neměl prostor.

Není pravda, jak opakovaně tvrdí Motoristé, že většinu prázdných bytů vlastní stát. Ve zprávě NERV, kterou jsem při debatě v jeden moment mával, se jasně píše, že ve veřejném vlastnictví (stát a obce) se nachází celkově jen 3,6 procenta bytového fondu. Evropský průměr je při tom 8 procent. Těch prázdných bytů, co mají obce, je z toho pak jen cca 12 000. Uvědomme si, že podle některých odhadů chybí na trhu až 300 000 bytů.

Razantní seškrtání různých regulací vedlo ve Velké Británii k tomu, že je řada nově postavených bytů do několika let neobyvatelná kvůli technickým závadám. Jaké regulace rušit je tak otázkou citlivou, kterou by měli řešit odborníci ve stavebnictví. Politici by měli těmto odborníkům dát dostatečný prostor, a ne suplovat jejich práci.

Pokud se podíváme na různé zprávy (třeba to, co publikuje iniciativa nájemníků a nájemnic), tak zjistíme, že problémových nájemníků je překvapivě málo (jednotky procent) a současná legislativa dává vlastníkům nemovitostí velkou paletu nástrojů, jak s problémovým nájemníkem zatočit. Takže proč existuje neochota nemovitosti pronajímat? Když někdo drží nemovitost schválně prázdnou jako jakési investiční aktivum podobné zlaté cihle, tak nebude chtít, aby se případným používáním její cena snížila. Zvlášť když je vlastníkem dotyčné nemovitosti nějaký bohatý cizinec/ostřílený spekulant.

Z debaty nám někam zmizela otázka družstevní výstavby, kterou my ve Stačilo silně podporujeme s odkazem na slavný Vídeňský model. Také jsme se pořádně nedostali k otázce územního plánování a konkrétní podpory obcí.

A nakonec ke státnímu stavebnímu holdingu. Řada diskutujících se této myšlence snažila různě vysmát. Faktem je, že podobné podniky najdeme v Singapuru, Číně, Turecku. Podle ČNB už několik let klesá produktivita práce v českém stavebnictví a na vině částečně může být velké množství malých a středně velkých firem, které zvládají projekty jen omezeného rozsahu a pomalým tempem. Kdyby existoval vedle nich i jeden velký hráč, který by stavěl bydlení dostupné tam, kde je to třeba, a ne tam, kde je garance závratného zisku, tak to situaci reálně pomůže. Složité dotační programy či nové a nové úpravy zákona nikdy účinným řešením nebudou.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
