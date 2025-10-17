Prokšanová (KSČM): Během projevu Donalda Trumpa byl násilně vyveden

Ofer Cassif, člen Knessetu (Hadash/Maki): "Během lživého projevu válečného zločince Netanjahua jsem si raději četl o pravdě."
Během projevu Donalda Trumpa byl poslanec Ofer Cassif spolu s kolegou Aymanem Odehem násilně vyveden z Knessetu. Jejich „přestupek“?
Zdvihli transparent s nápisem „Uznejte Palestinu“ a připomněli tak, že mír není možný bez spravedlnosti pro Palestince.
Cassif dlouhodobě patří k málu izraelských politiků, kteří mají odvahu otevřeně kritizovat genocidu a volat po lidských právech pro všechny. V Knessetu byl umlčen – ale jeho gesto mluvilo jasně: naší zbraní je solidarita.
Mgr. Petra Prokšanová
