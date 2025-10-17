Prokšanová (KSČM): Během projevu Donalda Trumpa byl násilně vyveden

19.10.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestům v Izraeli.

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

 Ofer Cassif, člen Knessetu (Hadash/Maki): "Během lživého projevu válečného zločince Netanjahua jsem si raději četl o pravdě."
.......

Během projevu Donalda Trumpa byl poslanec Ofer Cassif spolu s kolegou Aymanem Odehem násilně vyveden z Knessetu. Jejich „přestupek“?

Zdvihli transparent s nápisem „Uznejte Palestinu“ a připomněli tak, že mír není možný bez spravedlnosti pro Palestince.

Cassif dlouhodobě patří k málu izraelských politiků, kteří mají odvahu otevřeně kritizovat genocidu a volat po lidských právech pro všechny. V Knessetu byl umlčen – ale jeho gesto mluvilo jasně: naší zbraní je solidarita.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestům v Izraeli.