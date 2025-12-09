Prokšanová (KSČM): Volební úspěch není jediným cílem komunistické strany

Poslední týdny se hodně mluví o zákazu propagace komunistického hnutí, což by v extrémním případě mohlo znamenat, že komunisté budou vyloučeni z volebního zápasu. To by jistě uvrhlo komunistickou stranu do složité situace.
Jenže úlohou komunistické strany není jen usilovat o co nejlepší volební výsledek. Volby jsou nástrojem politické práce – důležitým, ale ne jediným. V dnešní době vidím zásadní význam v odhalování skutečné míry vykořisťování pracujících, kteří o hodnotě své práce nemají nejmenší ponětí. Často se bojí postavit za svá práva. Členství v odborech považují za přežitek nebo mají strach organizaci na pracovišti založit. Bez uvědomění si pravé podstaty současného režimu, budou lidé i nadále volit proti svým vlastním zájmům. V tom všem my jako komunisté musíme jít pracujícím naproti.
Pokud tedy chceme prosazovat skutečnou socioekonomickou změnu, nemůžeme jako komunistická strana žít pouze od voleb k volbám. Musíme mít jasnou představu o tom, kam chceme společnost směřovat a jaké hodnoty hájíme. Musíme představit konkrétní kroky, které lidem dokážeme srozumitelně vysvětlit a následně je prosazovat v praxi. A také musíme pro naše myšlenky získávat nové lidi, nabídnout jim možnost vzdělání a pochopení významu marxistické teorie.
Nejsou to lehké úkoly a v mnoha z nich teď selháváme. Ale flintu do žita hází jen zbabělec. Budování komunistického hnutí je práce na roky, ne na jedno volební období. Ale právě v této každodenní práci se rodí skutečná síla, která může měnit svět.
Mgr. Petra Prokšanová
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petra Prokšanová
