Rajchl (PRO): Copak se to na nás chystá?

Podle Volodymyra Zelenského bude Česká republika jednou z prvních zemí, kde budou moci ukrajinští občané získat druhé občanství, aniž by přišli o své původní občanství. Vzhledem k tomu, že nový zákon, jenž tuto možnost Ukrajincům nabídne, vstoupí v platnost už v řádu dní až týdnů, tak bude velmi zajímavé sledovat, jak se k němu postaví pětikoaliční vláda a zda u migrantů, jež přišli do České republiky v režimu tzv. dočasné ochrany, nezmírní podmínky pro udělení našeho občanství (5 let trvalého pobytu v ČR, znalost českého jazyka a českých reálií, bezúhonnost). Vůbec bych se nedivil, kdyby se to pokusili ještě do voleb stihnout.
Klíčová otázka ovšem zní následovně. Proč bychom jim vlastně měli to občanství vůbec udělovat? Vždyť nám celou dobu všichni tvrdí, že sem nepřišli z ekonomické motivace, aby tady zůstali natrvalo, nýbrž proto, že pouze prchají před válkou. Tudíž považuji za logické, že až válka skončí a jejich životy a zdraví už nebudou na Ukrajině v žádném ohrožení, tak by se zase měli vrátit domů a přispět k obnově své vlasti, kterou tak milují, ne?
Tak jaké dvojí občanství? Při zohlednění této skutečnosti se tak nemohu ubránit dojmu, že tady jde o úplně něco jiného. Že když nevyšla korespondenční volba, tak si chce nyní pětikoaliční partička stvořit armádu statisíců voličů pro příští volební klání. Jde totiž o to, že pokud by Ukrajinci naše občanství získali, tak by u nás logicky mohli následně volit. A to například i korespondenčně z Ukrajiny! Což je za mě naprosto absurdní a neakceptovatelná představa.
Pokud tedy nechcete, abychom tady měli za další čtyři roky nějakých sto až tři sta tisíc zbrusu nových "českých občanů", kteří by odněkud ze Lvova korespondenčně rozhodovali, kdo má tady u nás vládnout, tak prosím přijďte letos k volbám a volte číslo 6. U nás totiž máte naprostou jistotu, že my tuhle šílenost za žádnou cenu nepřipustíme.
