Rajchl (PRO): Gratuluji vám, soudruzi

"Čas hraje pro Rusko, na převahu Ukrajinců to nevypadá. Pavel mluví o jednání." To je titulek z včerejších zpráv. Ne, skutečně si nemyslím, že by na to přišel agent Pávek sám. Jen dorazily nové notičky z USA.

Ukrajina už holt netáhne, Američané nad ní zlomili hůl, a tak je třeba připravit všechny vlaječkáře na postupný přesun z pozice "Setrváme s vámi až do úplného vítězství" na pozici "Je třeba ukončit utrpení Ukrajiny a vyjednat mír". Když jsem tohle tvrdil já už před rokem a půl, tak jsem byl za největšího ruského švába a Putinova agenta v zemi.

A teď už je zřejmé, že jsme měli celou dobu pravdu. Že to všechno byla jen šaráda pro lidi, aby nadšeně tleskali nikým nekontrolovanému transferu peněz do kapes zbrojařských a energetických koncernů a samozřejmě i největších bankovních domů, které na válce vždy luxusně vydělají.

Pletli jsme svetry, topili na 18 stupňů, nechali jsme si zdražit plyn na trojnásobek, zadlužili jsme se na deset generací dopředu a okradli naše důchodce. A výsledek? Čistá nula. Tedy pokud nepočítám desetitisíce mrtvých lidí, zcela rozvrácenou Ukrajinu, která se z téhle katastrofy bude vzpamatovávat 50 let, a totálně ekonomicky vyčerpanou Evropu.

Ještě nikdy v historii nezískaly Rusko a Čína nad Evropou a USA tak obrovskou ekonomickou a vojenskou výhodu v tak krátkém čase. Gratuluji vám, soudruzi, opravdu se vám to povedlo.

