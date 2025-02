Rajchl (PRO): Historický úspěch, který na změnu nestačil

I přes výrazný úspěch AfD přinesly volby v Německu fakticky NEZMĚNU. V čase, kdy píšu tento text, je sečteno již všech 299 volebních obvodů a výsledky jsou tedy úplné. Na prvním místě je třeba pogratulovat AfD ke zcela historickému výsledku.

V zemi, která už 80 let trpí syndromem provinilce, jež rozpoutal 2. světovou válku, a kde tudíž každá nálepka krajní pravice klade dotyčnému subjektu do cesty přímo smrtící nástrahu, lze výsledek nad 20 procent označit jediným přívlastkem - fenomenální! Takže klobouk dolů, paní Weidel, dokázala jste téměř nemožné.

Bohužel ani tento výjiměčný počin jediné skutečně pronárodní strany žádný výraznější obrat v kurzu nejsilnější evropské ekonomiky nepřinese. Od CDU lze možná očekávat verbální prohlášení směřující k oslabení fatálních důsledků Green Dealu, nicméně že by se pan Merz vrhl se vší silou do přímého střetu s bruselskými byrokraty, pro něž je velká zelená lež nepřekročitelnou mantrou, to skutečně neočekávám. Nic zásadního se patrně nestane ani v oblasti migrace - slova pana Merze sice i na tomto poli znějí velmi slibně, ale činy za nimi notně pokulhávají.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

S mírnou nadsázkou by řekl, že zatímco verbálně už je CDU v cíli, tak činy ještě ani nevyrazily na trať. Co se pak týče Ukrajiny, tak tam je Merz ještě mnohem větším jestřábem než Scholz. Trumpovi s Putinem už snad do mírových jednání vstoupit nestihne, nicméně právě od pana Merze bych klidně očekával hlavní impulz k vytvoření společné evropské armády. Čímž by Německo fakticky obešlo to, že z historických důvodů nemůže dodat dominanci armádě vlastní.

S ohledem na to, že v Bundestagu neusedne FDP (4,3 %) a o vlásek ani BSW (4,97 %), lze v tuto chvíli za jednoznačně nejpravděpodobnější vládní koalici považovat spojení SDU s SPD (bez Scholze) a Zelených. Bavorská CSU sice do holportu se zelenými fanatiky nechce, ale nakonec bude muset ustoupit. Na spojení s AfD totiž odvahu nenajde nikdo.

Celé Německo tak brzy zjistí, že naděje, vkládané do CDU/CSU, nenaleznou svého naplnění. Voliči pochopí, že se opět spokojili s polovičním řešením, které však ve skutečnosti žádnou změnou není. Fakticky se jako přes kopírák zopakuje situace z Velké Británie, kde už si teď většina lidí rve vlasy za to, že nenašli odvahu dát hlas Faragemu a zvolili (mediálně prezentovaného) důvěryhodnějšího Starmera. V Anglii proto už Farage sílí a v Německu bude dál posilovat AfD. Jen je otázkou, zda jejich případné vítězství za čyři roky nebude příliš pozdě. Pro Německo i pro Evropu.

Jsem přesvědčen, že příštích pár měsíců potvrdí má slova a že občané SRN zažijí těžkou deziluzi. Budiž nám to příkladem! Abychom my v září nedošli také pouze na půl cesty, nýbrž našli odvahu postavit se médiím a zvolit si stranu, která bude stejně jako Trump, Orbán či Fico tvrdě prosazovat zájmy našich občanů. Základním předpokladem pro takový subjekt je to, aby disponoval odvahou tvrdě se postavit Bruselu a vrátit naši zemi ze zeleno-duhového marasmu a válečného štváčství k prosperitě, bezpečnosti a svobodě.

Bude na každém z nás, aby zvážil, zda preferuje plnou nálož typu Trumpa/Vance, jež v Německu reprezentovala Alice Weidel, nebo umírněnou kvazi změnu typu Starmera a Merze, jež ve skutečnosti žádnou změnou kurzu není. Pevně doufám, že se rozhodneme správně!