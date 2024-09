Rajchl (PRO): "Hrdina" se bojí přijít

Debata na Nově s Otakarem Foltýnem nebude - "hrdina" se bojí přijít! Otakar Foltýn je evidentně nejen lhář, ale dokonce i zbabělec. I když velmi rád používá silná slova a tváří se všude jako hrdina, tak přímé konfrontace se silným názorovým oponentem se obává tak, že raději vyklidí bojiště ještě před bitvou.

To, že se obává se proti mě posadit a obhájit svá tvrzení, znamená jediné - je si moc dobře vědom, že žádné argumenty nemá, že šíří třídní propagandu a že je prostě a jednoduše obyčejný srab.

Na obrázku níže máte email z TV Nova, jenž potvrzuje, že Foltýn účast v debatě i přes jejich naléhání odmítl.

P.S. Pokud mě chcete vidět na Nově, tak jim zkuste napsat, ať mi najdou jiného oponenta. Zatím to vypadá, že se všichni bojí se se mnou utkat. Co třeba Vít Rakušan, nebo Petr Fiala? Máte odvahu na to přijít a obhájit práci svého strategického komunikátora, když on sám strčil hlavu do písku?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

