Rajchl (PRO): Jde do tuhého, blížíme se k bodu zlomu

Ústavní výbor Evropského parlamentu odhlasoval zrušení práva veta a odebrání dalších kompetencí členských států EU. Jedná se zejména o kompetence v oblasti obrany, zahraniční politiky, energetiky. Zpravodaji pro předložení tohoto návrhu byli čtyři europoslanci z Německa a probruselský fanatik z Belgie Guy Verhofstadt (ano, správně, to je ten samý europoslanec, co ječel na Petra Fialu jak na žáka 1. stupně základní školy).

Je evidentní, že Německo se snaží přijetí tohoto rozhodnutí urychlit, neboť se obává výsledků červnových voleb, kde se očekává výrazné posílení národně konzervativních stran z celé Evropy, jejichž europoslanci by pro tento nesmysl nikdy ruku nezvedli. Proto také se má Evropský parlament tímto návrhem zabývat již na svém plenárním zasedání 20.-23. listopadu tohoto roku.

Pokud by tato změna skutečně prošla, pak by Česká republika stejně jako ostatní státy EU byla definitivně degradována z pozice svrchovaného státu na pouhý subregion, jehož energetická, zahraniční, bezpečnostní, migrační, zdravotní či vzdělávací politika by byla zcela diktována z Bruselu. Tedy de facto určována Německem, s Francií v závěsu, coby loajálním sekundantem.

Jsem přesvědčen, že by tento krok byl v přímém rozporu s naší Ústavou a že se jedná o natolik zásadní přesun kompetencí našich národních orgánů na nadnárodní entity, že jej nelze platně schválit bez celostátního referenda. Pokud by přesto došlo k jeho prosazení, pak strana PRO bude prosazovat neprodlené zahájení jednání s Polskem, Slovenskem a Maďarskem o co nejrychlejším společném odchodu z Evropské unie.

Tohle je pomyslná červená čára, kterou za žádnou cenu nehodláme překročit. Chtěl bych vás tímto naléhavě požádat, abyste tentokrát nepodcenili evropské volby, jež se budou konat příští rok na začátku června, a svěřili nám v nich vaši důvěru. Tuhle šílenost prostě musíme společně zastavit! Jinak bude suverenita naší země zcela pošlapána a na dlouhou dobu zlikvidována. A to prostě nesmíme dovolit.

