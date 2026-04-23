Rajchl (PRO): Ještě nemáte pocit, že z nás Německo a EU dělá úplné blbce?

Podle agentury Reuters se Rusko rozhodlo od 1. 5. 2026 zastavit transfer kazašské ropy do největší německé rafinerie Schwedt. Zajímavé je na tom zejména to, že Německo navýšilo v roce 2025 dovoz ropy z tohoto zdroje o 44 % oproti roku 2024 a že majoritním akcionářem této rafinerie je ruská společnost Rosněft Deutchland (ta je sice pod nucenou správou Německa, nicméně ta je pouze dočasná).
Jinými slovy, Němci v roce 2025 i v prvním kvartálu 2026 zásadně navyšovali dovoz ropy prostřednictvím ropovodu Družba do rafinerie Schwedt, v níž 54 % vlastní Rosněft. A nám to samé zakazují.
Tak co? Ještě nemáte pocit, že z nás Německo a EU dělá úplné blbce?
JUDr. Jindřich Rajchl
