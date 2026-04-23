Rajchl (PRO): Ještě nemáte pocit, že z nás Německo a EU dělá úplné blbce?

23.04.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navyšování dovozu ropy prostřednictvím ropovodu Družba do Německa

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Podle agentury Reuters se Rusko rozhodlo od 1. 5. 2026 zastavit transfer kazašské ropy do největší německé rafinerie Schwedt. Zajímavé je na tom zejména to, že Německo navýšilo v roce 2025 dovoz ropy z tohoto zdroje o 44 % oproti roku 2024 a že majoritním akcionářem této rafinerie je ruská společnost Rosněft Deutchland (ta je sice pod nucenou správou Německa, nicméně ta je pouze dočasná).

Jinými slovy, Němci v roce 2025 i v prvním kvartálu 2026 zásadně navyšovali dovoz ropy prostřednictvím ropovodu Družba do rafinerie Schwedt, v níž 54 % vlastní Rosněft. A nám to samé zakazují.

Tak co? Ještě nemáte pocit, že z nás Německo a EU dělá úplné blbce?

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
