Rakušan (STAN): Alena Schillerová je královna dluhů

10.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu dluhu.

Rakušan (STAN): Alena Schillerová je královna dluhů
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Alena Schillerová je královna dluhů. Takže nepřekvapuje, že nás chce zadlužovat i dál, jen letos už se nebude moct vymlouvat na Stanjuru. Jsem zvědavý, jakou báchorkou bude tu totálně nezodpovědnou dluhovou spirálu obhajovat tentokrát.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan , Schillerová

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