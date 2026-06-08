Ministr Vojtěch: Vznikají Centra duševního zdraví

S duševním onemocněním se během života setká každý pátý člověk. O to důležitější je, aby pomoc byla dostupná včas a co nejblíže lidem.
Právě proto vznikají Centra duševního zdraví, která propojují zdravotní a sociální péči a pomáhají lidem zvládat život s duševním onemocněním doma, v práci, ve škole i v jejich komunitě.
Dnes jejich služby využívá přibližně 9 000 klientů a zájem dál roste. Proto podpoříme vznik nejméně 15 dalších center po celé České republice a investujeme do nich 207 milionů korun.
V předchozích letech vzniklo téměř 40 Center duševního zdraví pro dospělé, děti, seniory i lidi se závislostmi. Nyní vzniká dalších 25 center, z toho minimálně 15 v rámci projektu CDZ IV Ministerstva zdravotnictví.
Duševní onemocnění by nemělo člověka vyřadit z běžného života. Právě proto rozšiřujeme síť center, která lidem pomáhají zvládat náročné období a žít co nejlépe tam, kde jsou doma.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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