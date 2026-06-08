Ministr Vojtěch: Vznikají Centra duševního zdraví

10.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vzniku Centrům duševního zdraví.

Ministr Vojtěch: Vznikají Centra duševního zdraví
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

S duševním onemocněním se během života setká každý pátý člověk. O to důležitější je, aby pomoc byla dostupná včas a co nejblíže lidem.

Právě proto vznikají Centra duševního zdraví, která propojují zdravotní a sociální péči a pomáhají lidem zvládat život s duševním onemocněním doma, v práci, ve škole i v jejich komunitě.

Dnes jejich služby využívá přibližně 9 000 klientů a zájem dál roste. Proto podpoříme vznik nejméně 15 dalších center po celé České republice a investujeme do nich 207 milionů korun.

V předchozích letech vzniklo téměř 40 Center duševního zdraví pro dospělé, děti, seniory i lidi se závislostmi. Nyní vzniká dalších 25 center, z toho minimálně 15 v rámci projektu CDZ IV Ministerstva zdravotnictví.

Duševní onemocnění by nemělo člověka vyřadit z běžného života. Právě proto rozšiřujeme síť center, která lidem pomáhají zvládat náročné období a žít co nejlépe tam, kde jsou doma.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
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Vojtěch , ANO

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Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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Ministr Vojtěch: Vznikají Centra duševního zdraví

7:04 Ministr Vojtěch: Vznikají Centra duševního zdraví

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vzniku Centrům duševního zdraví.