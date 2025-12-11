Do Ameriky za milion. Trump rozjel nový byznys

11.12.2025 12:10 | Monitoring

Za milion dolarů obdrží zájemci o trvalý pobyt v USA Trumpovu zlatou kartu. Musejí však mít také univerzitní titul. Po pěti letech může držitel zlaté karty získat americké občanství. Za pět milionů si žadatelé budou moci pořídit platinovou kartu a pobývat v zemi až 270 dní ročně bez zdanění příjmů ze zahraničí.

Do Ameriky za milion. Trump rozjel nový byznys
Foto: Tomáš Zítko
Popisek: Donald Trump

Prezident Spojených států Donald Trump představil nový imigrační program nazvaný Trump Gold Card. Podle oficiálního prohlášení ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) umožňuje zahraničním občanům získat trvalý pobyt, tzv. zlatou kartu, v kategorii EB-1 nebo EB-2 po zaplacení jednoho milionu dolarů (zhruba 22 milionů korun) v případě individuální žádosti nebo dvou milionů dolarů v případě sponzoringu zaměstnavatelem.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

74%
22%
1%
1%
2%
hlasovalo: 9620 lidí

Program byl zveřejněn během kulatého stolu s ministrem obchodu Howardem Lutnickem a zástupci technologických firem. Trump uvedl, že Gold Card zajistí přímou cestu k občanství pro kvalifikované a prověřené osoby a umožní americkým společnostem udržet klíčové zaměstnance. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová dodala, že žadatelé projdou standardní prověrkou DHS a po schválení obdrží zlatou kartu v rekordním čase.

Bakalářský titul a milion dolarů

Podmínky pro jednotlivce zahrnují bakalářský titul nebo vyšší v příslušném oboru a zaplacení jednoho milionu dolarů jako nevratného příspěvku federální vládě. Víza budou platit tři roky s možností prodloužení na šest let. Firemní varianta vyžaduje dva miliony dolarů na žadatele plus roční poplatek jedno procento a pětiprocentní poplatek při převodu víza na jiného zaměstnavatele.

Fotogalerie: - No Trump day

Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...

Po pěti letech může držitel zlaté karty získat americké občanství a firma může na stejnou kartu za manipulační poplatek najmout nového pracovníka. Zpracování žádosti začíná uhrazením nevratného poplatku 15 000 dolarů. Webová stránka trumpcard.gov, kde se budou žádosti zpracovávat, má obsahovat také čekací listinu na plánovanou verzi Platinum Card za pět milionů dolarů, která podle DHS umožní pobyt až 270 dní ročně bez zdanění příjmů ze zahraničí.

Všechny získané prostředky půjdou přímo do federálního rozpočtu. Trumpova administrativa neočekává potřebu schválení Kongresem, protože program vychází z existujících kategorií EB-1 a EB-2.

Psali jsme:

Vidlák má návrh pro zelené děti i jejich učitele
Trump: Evropa jen zdržuje
Trump: Nebýt mě, vypukla by 3. světová válka
EU je prý blízko dohodě, jak platit Ukrajinu. Bude u toho Babiš

 

Zdroje:

https://trumpcard.gov/

https://www.reuters.com/world/us/trump-launches-gold-card-program-expedited-visas-with-1-million-price-tag-2025-12-11/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

migrace , občanství , USA , trvalý pobyt , Trump , zlatá karta

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podaří vyrovnat se s nelegální migrací?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Svoboda projevu

Když mluvíte o svobodě projevu, uvědomujete si, že to byla vaše vláda, která se ji snažila omezit? Kdo třeba vypínal weby nebo rozjel boj proti dezinformacím, za kterými jste schovávali podle mě úplně vše? A kdo urážel ty, co vyslovili jiný názor a nálepkoval je?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Všechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z násVšechno je v pořádku je každodenní maskou většiny z nás

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zavírání za Jaroslava Seiferta? KSČM řeší budoucnost i hrozbu zákazu

10:16 Zavírání za Jaroslava Seiferta? KSČM řeší budoucnost i hrozbu zákazu

„Pokud jde ‚nebezpečnou ideologii‘ vyřešit tím, že si objednám nové razítko a vytisknu jiné plakáty,…