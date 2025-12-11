Do Ameriky za milion. Trump rozjel nový byznys

Prezident Spojených států Donald Trump představil nový imigrační program nazvaný Trump Gold Card. Podle oficiálního prohlášení ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) umožňuje zahraničním občanům získat trvalý pobyt, tzv. zlatou kartu, v kategorii EB-1 nebo EB-2 po zaplacení jednoho milionu dolarů (zhruba 22 milionů korun) v případě individuální žádosti nebo dvou milionů dolarů v případě sponzoringu zaměstnavatelem.
Bakalářský titul a milion dolarů
Podmínky pro jednotlivce zahrnují bakalářský titul nebo vyšší v příslušném oboru a zaplacení jednoho milionu dolarů jako nevratného příspěvku federální vládě. Víza budou platit tři roky s možností prodloužení na šest let. Firemní varianta vyžaduje dva miliony dolarů na žadatele plus roční poplatek jedno procento a pětiprocentní poplatek při převodu víza na jiného zaměstnavatele.
Po pěti letech může držitel zlaté karty získat americké občanství a firma může na stejnou kartu za manipulační poplatek najmout nového pracovníka. Zpracování žádosti začíná uhrazením nevratného poplatku 15 000 dolarů. Webová stránka trumpcard.gov, kde se budou žádosti zpracovávat, má obsahovat také čekací listinu na plánovanou verzi Platinum Card za pět milionů dolarů, která podle DHS umožní pobyt až 270 dní ročně bez zdanění příjmů ze zahraničí.
Všechny získané prostředky půjdou přímo do federálního rozpočtu. Trumpova administrativa neočekává potřebu schválení Kongresem, protože program vychází z existujících kategorií EB-1 a EB-2.
autor: Naďa Borská