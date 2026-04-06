Rajchl (PRO): Když realita porazí ideologii

07.04.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odkladu uzavření uhelných elektráren v Itálii

Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Když jde do tuhého, ideologie ustupuje realitě. Zatímco se v Evropě dlouhodobě mluví o rychlém odklonu od tradičních zdrojů energie, některé státy začínají přehodnocovat své kroky ve chvíli, kdy narazí na skutečné dopady těchto rozhodnutí.

Otázka je jednoduchá: Mají mít přednost ideologické cíle, nebo stabilita a ekonomika? Předseda strany PRO Jindřich Rajchl k tomu říká:

Itálie oznámila, že kvůli válce v Íránu odloží uzavření svých uhelných elektráren o třináct let. Aneb když pochopíš, že Green Deal je katastrofa pro tvoji ekonomiku, a použiješ válku jako záminku, abys od něj utekl. Navrhuji vydat se u nás stejným směrem.

Realita si vždy najde cestu. Možná je čas přestat dělat kompromisy na úkor vlastní ekonomiky a začít se dívat na věci pragmaticky.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

Rajchl (PRO): Výzva Mikuláši Minářovi k veřejné omluvě
Žumpa, to se vám vrátí. Rajchl setřel Drtinovou
Rajchl (PRO): Všichni tihle lepšolidé jsou vlastně jen ufňukaní zbabělci
Rajchl: Naprosto zásadní. Pokud je to pravda, Rakušan musí skončit

energetika , EU , Itálie , Rajchl , PRO

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Zase ta EU

Proč nám EU určuje výši minimální spotřební daně na paliva? A to ji jako určuje i u jiných věcí? Neměly by si o tom státy rozhodovat sami? Mimochodem, jaká je podle EU ta minimální daň na pohonné hmoty? Ptám se vás, protože prý ODS nyní chce její snížení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Vích (SPD): Rozpad NATO - problém aliance, nebo selhání EU?

10:21 Vích (SPD): Rozpad NATO - problém aliance, nebo selhání EU?

Debata o budoucnosti NATO se dnes často vede, jako by šlo především o krizi aliance. Ve skutečnosti …