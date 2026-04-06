Rajchl (PRO): Když realita porazí ideologii

Když jde do tuhého, ideologie ustupuje realitě. Zatímco se v Evropě dlouhodobě mluví o rychlém odklonu od tradičních zdrojů energie, některé státy začínají přehodnocovat své kroky ve chvíli, kdy narazí na skutečné dopady těchto rozhodnutí.
Otázka je jednoduchá: Mají mít přednost ideologické cíle, nebo stabilita a ekonomika? Předseda strany PRO Jindřich Rajchl k tomu říká:
Itálie oznámila, že kvůli válce v Íránu odloží uzavření svých uhelných elektráren o třináct let. Aneb když pochopíš, že Green Deal je katastrofa pro tvoji ekonomiku, a použiješ válku jako záminku, abys od něj utekl. Navrhuji vydat se u nás stejným směrem.
Realita si vždy najde cestu. Možná je čas přestat dělat kompromisy na úkor vlastní ekonomiky a začít se dívat na věci pragmaticky.
JUDr. Jindřich Rajchl
