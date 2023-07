Rajchl (PRO): Modrožlutí vlaječkáři je svým bezhlavým fanatismem nahnali do neskutečného utrpení

reklama

Tak na idnesu vyšel článek, který již otevřeně přiznává skutečnost, že nejvyšší kruhy v USA začínají po neuspokojivých výsledcích ukrajinské protiofenzivy diskutovat o tom, zda je únosné nadále Ukrajinu podporovat v nekonečné válce, či zda není vhodnější tlačit Zelenskeho do jednání o příměří.

Dokonce byl v článku uveden příklad takového výsledku války, a to příměří uzavřené v rámci korejské války a stanovení demarkační linie na 38. rovnoběžce.

Což je naprosto totožné řešení, které prosazuji od prvního dne války.

Tudíž buď se politické vedení USA stalo proruskou pátou kolonou, a nebo se ukáže, že námi navrhovaná varianta byla od počátku jediným realistickým ukončením tohoto válečného konfliktu.

Opravdu jsem zvědav, na co se místní politická reprezentace a celá twitterová bojůvka bude vymlouvat, pokud k tomuto vyústění celého konfliktu skutečně dojde.

To by se totiž v plné nahotě ukázalo, že kdyby se toto námi navrhované řešení realizovalo už před rokem, tak mohl Bachmut zůstat Ukrajině, nemusely se vyházet miliardy dolarů z okna a především mohly být desítky tisíc ukrajinských mužů stále naživu.

A tedy, že jsme to byli my, kdo prosazoval to pro Ukrajince nejpřínosnější východisko, zatímco všichni modrožlutí vlaječkáři je svým bezhlavým fanatismem nahnali do neskutečného utrpení a neštěstí.

Pravda je vždy dcerou času.

Ani tentokrát tomu s největší pravděpodobností nebude jinak.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Černochová není obyčejná, ale neobyčejná lhářka Koudelka (Trikolora): Advokátní komora jako feudál Rajchl (PRO): Ukrajina bojuje za mnoho různých zájmů. Zájem ČR mezi nimi není „Dušek musel být zlikvidován. Neuvěřitelná sebranka.“ Rajchl drsně nastoupil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama