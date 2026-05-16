Mašek (ANO): Bezpečnost není powerpoint do šuplíku

Jednání Výboru pro bezpečnost uzavřelo kauzu tragédie na Filozofické fakultě UK v prosinci 2023. Došlo na kontrolu úkolů, které zhruba před rokem svým usnesením zadali poslanci dolní komory Policii ČR, ministerstvu vnitra, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu školství.
Poslancům byla představena konkrétní opatření, která tady měla být dávno, včetně odvahy si přiznat, že po tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebylo možné pokračovat dál ve starých kolejích, bez změn postupů, zejména u PČR.
A právě proto policejní prezident před poslanci výboru pro bezpečnost musel velmi konkrétně vysvětlovat a odpovídat na dotazy, co všechno PČR změnila při pátrání po nebezpečném pachateli.
Již to nebylo pitvání minulosti, ale jednání o nápravných krocích, která navázala na konkrétní úkoly zadané členy vyšetřovací komise.
Tedy opatření, aby se žádné nedostatky pokud možno už nikdy neopakovaly.
A víte co?
Odpověděli. Konkrétně. Detailně.
Bez mlžení a bez alibismu.
Padaly otázky k operačnímu řízení, k vybavení prvosledových hlídek, k předávání informací mezi útvary, k vyžadování speciální techniky pro lokalizaci mobilních telefonů, ke komunikaci s ohroženými institucemi, k velení zásahu i k samotným postupům při pátrání po nebezpečném pachateli. A policie písemně doložila, že po tragédii opravdu nezůstalo jen u „povídání“ do kamer a nekonkrétních vystoupení na tiskových konferencích pro veřejnost.
Byly přepracovány interní předpisy. Byly sjednoceny postupy. Byly vytvořeny a doplněny check-listy pro operační důstojníky na operačních střediscích tak, aby při krizové situaci nikdo nezmatkoval, nikdo nevymýšlel postup za pochodu a aby každý policista přesně věděl, co má dělat, komu co hlásit a jak postupovat. A hlavně – aby reakce zasahujících policistů byla rychlá a efektivní.
Přesně tak, jak to veřejnost právem očekává.
Policejní prezident zároveň informoval o tom, že navyšuje počty prvosledových hlídek i jejich vybavení.
Ne na papíře. Reálně.
Řeší se dostupnost dlouhých zbraní, balistické ochrany, spojení, sdílení dat i techniky pro okamžité vyhodnocení situace.
Upraveny byly kompetence při řízení zásahu, okamžitý přístup do registrů zbraní i postupy při práci s informacemi o potenciálně nebezpečných pachatelích.
To nejsou kosmetické úpravy.
To jsou systémové změny, které mají přímý dopad na bezpečnost lidí v této zemi.
A právě proto bylo přijato usnesení, kdy poslanci výboru pro bezpečnost přijali informace o systematickém a průběžném plnění úkolů uložených Poslaneckou sněmovnou.
Ne jednorázové divadlo. Ne „splnili jsme a jdeme dál“.
Průběžná kontrola. Trvalý tlak.
Protože bezpečnost není powerpoint do šuplíku, ale zatraceně vážná věc.
Součástí usnesení je i to, že doporučení budou dále projednána i ve zdravotním a školském výboru. Protože ochrana lidí není jen problém policie.
Je to problém státu jako celku.
Školy, zdravotnictví, krizové řízení, komunikace institucí – všechno spolu souvisí.
A teď to nejabsurdnější na celé dnešní schůzi: nulový zájem médií.
Když se něco „stane“, když tečou emoce, krev a titulky, tak jsou kamery všude.
Ale když stát přijme konkrétní opatření, když se mění systém, když se napravují chyby a když se přijímají konkrétní změny proto, aby příště neumírali lidé kvůli selhání systému, tak najednou ticho.
To je přesně ta pokřivená logika části mediální scény — živit hysterii, ale ignorovat pozitivní řešení.
Uzavřeli jsme dnes pohled do minulosti.
Ne tím, že bychom na tragédii zapomněli.
To se opravdu nedá a ani nesmí.
Ale tím, že jsme si z ní dokázali vzít ponaučení. A hlavně jsme udělali konkrétní kroky pro budoucnost. Ministerstvo vnitra i Policie ČR přijaly účinná a systémová opatření. Ne žádnou „kosmetiku“ pro veřejnost.
Nebylo to dnes žádné PR vystoupení, ale informace o reálných změnách v operačním a taktickém řízení, ve sdílení informací, v kompetencích, v komunikaci, ve vybavení a v organizaci a řízení zásahů.
A tyto změny nejsou jen doporučením na papíře – jsou zavedené v interních předpisech a závazných postupech napříč celou republikou.
Chyby a nedostatky, které tragédii provázely, se nesmí opakovat. A po dnešku je zřejmé, že stát přestal dělat, že se nic nestalo, a začal dělat to, co měl udělat okamžitě: systémově měnit věci tak, aby policie a další složky státu v krizové situaci vždy fungovaly tvrdě, rychle a účinně.
Zajištění bezpečnosti občanů není hra. A každý, kdo někdy zažil skutečný krizový zásah, moc dobře ví, že v takové chvíli rozhodují minuty. Někdy i vteřiny. A stát si prostě nemůže dovolit selhat.
