Schillerová (ANO): Aby lidé chtěli mít děti v zemi, která je dokáže podpořit

Vážení přátelé, viděli jste film Potomci lidí s fenomenálním Clivem Owenem? Představuje planetu Zemi, na níž se už celou jednu generaci nenarodilo žádné dítě a civilizace spěje k neodvratnému zániku. „Geniální!“ řekli si ekonomičtí experti ODS. Kdo se nenarodí, nemůže se zadlužit. A spokojeně sledovali, jak porodnost za jejich vlády spadla až na 1,28 dítěte na ženu. Kdybyste jim Vy, voliči, nechali volnou ruku ještě čtyři roky, možná by to dotáhli u průměrné české rodiny na čistého jedináčka. No a v dalším volebním období už by stát rodiny možná nemusel řešit vůbec. Naplnil by se odkaz bývalé koalice, že stát tu není od pomáhání.
Ve vládě jsme ale teď my. Znovu zavádíme školkovné a další podporu pro děti, studenty a rodiče. Experti na srážení porodnosti si z toho teatrálně před kamerami trhají vlasy z hlavy. Prý zadlužujeme budoucí generace tím, že jim chceme ze státní pokladny věnovat jednotky miliard. A to vám nevadilo, dámy a pánové v opozici, že za vaší vlády ztratil národ stovky miliard na předražených energiích? A že další stovky miliard platíme za všechno to, co během vaší vlády zdražilo o třetinu?
Abyste mohli vybírat daně, musíte mít nejdřív nějaké poplatníky. To je naše úvaha. Cesta bývalé vlády neustále zvyšovat daně neustále menšímu počtu lidí se nám nezdá prozřetelná. Aby to totiž nedopadlo jako v těch Potomcích lidí.
Nová mantra opozice se jmenuje „hospodářská zodpovědnost.“ Akorát, že nikdo od nich netuší, co tahle mantra znamená v praxi. Třeba takový pan Grolich, nová tvář lidovců, mi nedokázal v televizním studiu říct jednu jedinou věc, jak by svůj slogan o hospodářské zodpovědnosti naplnil. Zrušit zdravotnictví? Zrušit školství? Zastavit všechny dopravní stavby? Žádná odpověď, jen krčení ramen.
Převzali jsme státní kasu ve stavu, v jakém ji zanechala Fialova vláda v prosinci 2025. Když se podíváte do plánu hospodaření, jaké tehdy nachystali pouhý měsíc před tím, než nám předali Ministerstvo financí, zjistíte velmi zajímavou věc. To oni sami měli naplánovaný schodek dvakrát tak vyšší, než jaký dovolují jejich vlastní „rozpočtová pravidla.“ Tolik k jejich zodpovědnému hospodaření.
Zodpovědný hospodář je ten, který se stará o příjmy státu, ne ten, který trestá občany za vlastní neschopnost peníze sehnat. Proto zavádíme všechna ta opatření na potírání šedé ekonomiky, ve které dosud mizely stovky miliard. Kobra 26, EET 2.0, spolupráce s Evropskou prokuraturou a Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Nic z toho není namířené proti lidem, kteří poctivě pracují a daní, ale naopak na jejich podporu.
Už jednou jsme dokázali, že hospodařit umíme. Státní dluh jsme za 6 let srazili ze 40,6 procenta v roce 2014 na 28,3 procenta v roce 2019. Dokonce i v době nejhoršího covidu jsme měli 40,4 procenta. Fialova vláda nám po čtyřech letech vlády odevzdala zemi s dluhem 43,1 procenta. Opravdu mistři rozpočtové zodpovědnosti.
My, na rozdíl od nich, se slovem „zodpovědnost“ nebudeme ohánět, ale zavádíme ho rovnou do praxe. Aby daně platili, ti, co je platit mají, a aby lidé chtěli mít děti v zemi, která je dokáže podpořit.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku