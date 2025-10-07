Rajchl (PRO): Pětikoaliční soudruzi nám celou dobu lhali?

New York Times k výsledkům našich voleb napsaly, že jednou z příčin porážky Petra Fialy byla i skutečnost, že na nákladech na uprchlíky z Ukrajiny utratila přes 240 miliard korun (!!!). Tato částka ke dnešnímu dni zhruba odpovídá údajům Ekonomického institutu v Kielu, jenž k 30. 4. 2025 odhadl účet za podporu ukrajinských migrantů na 232 miliard Kč (s touto částkou jsem operoval v předvolebních debatách i já).
Tato suma ovšem poměrně zásadně nekoresponduje s oficiálními údaji, prezentovanými odcházející pětikoaliční vládou, jež nám celou dobu tvrdila, že na tyto výdaje šlo méně než 70 miliard korun.
Z tohoto rozporu nám vyplývají jen dva možné závěry. Buď se New York Times staly prokremelským dezinformačním médiem, nebo nám pětikoaliční soudruzi celou dobu nepokrytě lhali.
Myslím, že nad tím, která z těchto variant je blíže pravdě, není třeba dlouze přemýšlet. Já v tom mám poměrně jasno. Co vy?
JUDr. Jindřich Rajchl
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV