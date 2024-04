Rajchl (PRO): Pfizer. Ursulu do tepláků! Na 460 milionů obyvatel EU nakoupila 4.6 miliardy dávek

reklama

Už od zveřejnění skutečnosti, že si Ursula von der Leyen dopisovala smskami s šéfem Pfizeru Albertem Bourlou, jsem říkal, že se předsedkyně Evropské komise s vysokou pravděpodobností dopustila korupčního jednání při nákupu mRNA vakcín od tohoto farmaceutického giganta.

Pro připomenutí - na 460 milionů obyvatel EU nakoupila 4.6 miliardy dávek (10 dávek na jednu osobu včetně kojenců) za více než 70 miliard eur.

Dnes bylo oznámeno, že tuto kauzu převzal evropský žalobce. Samozřejmě ještě není důvod jásat, neboť jsem si jist, že v Bruselu bude vyvinut obrovský tlak na to, aby tato kauza byla zametena po koberec.

Proto také na všech našich setkáních jasně deklaruji, že pokud strana PRO uspěje v červne ve volbách do EP, tak uděláme vše, co je v našich silách, abychom tento případ dotáhli do konce a dostali Ursulu do tepláků.

Když jsme na toto téma vedli rozhovor u Xavera, tak se mel ptal, jak to mohu tvrdit tak kategoricky. Odpověděl jsem mu, že to je krystalicky průzračný tunel a že prostě není možné akceptovat, aby si ti tam nahoře mysleli, že jsou nepostižitelní.

Politici prostě musí nést odpovědnost za své skutky stejně jako běžní občané. A strůjci covidové lži, kteří vydělali na lidském neštěstí miliardy, o to víc.

Jinak si brzy v budoucnu budeme nuceni projít tím farmaceutickým terorem znovu.

A to prostě za žádnou cenu nechci dopustit.

Proto půjdeme po strůjcích tohoto monstrózního podvodu se vši vehemencí.

A budeme moc rádi, když nám dáte příležitost dotáhnout toto naše tažení, které začalo už před třemi lety až do konce.

Máte moje slovo, že neuhneme ani o centimetr.

