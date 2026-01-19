Rajchl (PRO): Přestaňte o mně psát lži a já o vás přestanu psát pravdu

Tohle je Anežka Hněvkovská.
Ve svém pořadu "Řetězák", jenž točí pro Seznam, přišla s novým dílem pod názvem "Je to až do očí bijící. Rajchl sbírá víc lajků než světové superstar."
Samozřejmě však jediné, co skutečně bije do očí, je Anežčina naprostá neprofesionalita, hloupost a absolutní neschopnost jakékoliv objektivity.
Anežka studovala na gymnáziu v Mimoni, což ji patrně natolik ovlivnilo, že se mimoněm sama stala.
Celý její poslední Řetězák je fakticky pouze recyklací pořadu Reportéři ČT, kde se snažili tak mocně přijít na to, kde ty lajky beru, až zjistili, že na nic nepřišli.
Nicméně je až neuvěřitelné, že i Antonín Moláček z ČT byl ve své reportáži vyváženější než Anežka ve svém bulvárním Řetězáku.
Mimochodem když o tomtéž tématu hodlal psát Matěj Svěrák z iDnesu, jenž také rozhodně není mým fanouškem, tak měl alespoň tu novinářskou slušnost, že mi zavolal a zeptal se na mé vyjádření.
S tím se však samozřejmě Anežka vůbec nezatěžovala. Plně si vystačila se zdroji od pomateného Cempera a Českých elfů, kteří přišli s nějakými vylhanými grafy bůhví odkud.
Z nich má vyplývat, že prý jsem v únoru 2024 získal 1000 sledujících za 1 den (Cemper) a že velká část mých lajků pochází z Ukrajiny (Elfové). Obojí je samozřejmě naprostý blábol, o čemž se můžete přesvědčit na obrázcích níže. V únoru 2024 jsem získal 1.100 sledujících za celý měsíc (nyní naskakuje počet mnohem rychlejším tempem) a přes 90 % mých sledujících a reakcí je z České republiky. Zbytek ze Slovenska.
To ale Anežka ke svému výplodu zjišťovat nepotřebovala. Jejím cílem nebyla vyvážená reportáž. Jejím cílem bylo plivnout si na Rajchla. Tak jako se o to snaží většina těchto aktivistických rádobyžurnalistů, kteří nedisponují žádným relevantním vzděláním ani životními zkušenostmi, coby základními kvalifikačními předpoklady pro práci novináře.
Anežka dokázala, že přesně do této sorty patří, a že je to jen bulvární žvatlalka a plagiátorka, která pouze zrecyklovala práci někoho jiného.
Neobtěžovala se zmínit o tom, že mé příspěvky dosahují vysokého počtu lajků, i když je sdílí na FB někdo jiný. Že televizní debaty, kde vystupuji, dosahují rekordních sledovaností (čtvrteční Máte slovo v minulém týdnu sledovalo o 150.000 diváků více než obvykle) a že Horkou linku na kanálu Xaver Live odvysílanou tento čtvrtek již zhlédlo přes 90.000 lidí (což je mnohem víc než průměr), přestože jsem na ni dorazil kvůli hlasování o důvěře vlády o hodinu později.
A už vůbec se nezabývala tím, že společnost Meta nakupování lajků zakazuje a na FB má nasazeny sofistikované algoritmy, které tuto praktiku dokáží velmi rychle odhalit a zablokovat, a že je tudíž masivní využití této praktiky v dlouhodobějším horizontu zhola nemožné.
Tohle všechno by se jí totiž nehodilo do krámu.
Stejně tak jako fakt, že desítky tisíc lajků se od českých profilů prostě koupit nedají.
Takže milá Anežko a vy všichni lepševici - zkuste namísto ufňukaných blábolů rozbít prasátko a ukažte mi, jak dokážete u libovolného svého příspěvku nasbírat 40.000 lajků s dosahem 2,5 milionu zhlédnutí (což jsou statistiky mého příspěvku o nezbytnosti rozdělovat ukrajinské migranty na ty, kteří sem přišli před 24.2.2022 a ty, kteří do ČR přišli po tomto datu).
Nepodaří se vám to. Protože jinak než organickým šířením nelze těchto čísel v českých poměrech dosáhnout.
Do té doby se vašim ubrečeným statusům, z nichž přímo čiší závist a zoufalost z toho, že vy se na podobné dosahy nikdy nedostanete, i když byste si to tak moc přáli, můžu jen smát.
P.S. Až se zase poslankyně Urbanová začne hystericky durdit z toho, že šikanuji novináře, a že pak dotyčnému píšou stovky či tisíce lidí, tak bych jí doporučoval obrátit se na Cempera nebo České elfy. Ti jí jistě vysvětlí, že něco takového není možné, neboť petrohradské trollí farmy umí pouze lajkovat, ale už ne někomu psát na jeho profil či mail.
Stejný postup bych doporučil i té novinářské pseudoasociaci, až mě bude opět vyzývat, abych tento příspěvek smazal. Ne, nesmažu. Do té doby, dokud budou tyhle žurnalistické rychlokvašky psát nesmysly o mně, do té doby budu psát já o nich. Jak už jsem jednou řekl - přestaňte o mně psát lži a já o vás přestanu psát pravdu.
Smiřte se s tím, že na tuhle skvělou partu mých sledujících podporovatelů prostě nemáte. Že jedeme podle hesla jeden za všechny a všichni za jednoho, a že s námi tudíž nemáte šanci hnout.
JUDr. Jindřich Rajchl
