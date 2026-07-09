Rajchl (PRO): Přestaňme se bavit o zbrojení

Odmítám po milionté poslouchat, jak se na Ukrajině bojuje za Českou republiku. Odmítám se po milionté bavit o tom, že musíme navýšit náklady na obranu, abychom odstrašili Rusko.
Chci se bavit o tom, jak uzdravit naši ekonomiku, nastartovat naši podnikatelskou sféru a jak učinit naši zemi a její občany znovu bohatými.
Pokud se totiž rychle nevzpamatujeme, neukončíme Green Deal a nezamezíme masivní migraci z Afriky i Ukrajiny, tak na nás žádné Rusko ani zaútočit nebude muset, neboť se zničíme sami.
Pojďme se přestat bavit o zbrojení a zahajme konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se Česká republika stala ekonomickým tygrem Evropy.
A věřte mi, že my na to máme!
JUDr. Jindřich Rajchl
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