Rajchl (PRO): Přestaňme se bavit o zbrojení

09.07.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navyšování výdajů na zbrojení.

Rajchl (PRO): Přestaňme se bavit o zbrojení
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Odmítám po milionté poslouchat, jak se na Ukrajině bojuje za Českou republiku. Odmítám se po milionté bavit o tom, že musíme navýšit náklady na obranu, abychom odstrašili Rusko.

Chci se bavit o tom, jak uzdravit naši ekonomiku, nastartovat naši podnikatelskou sféru a jak učinit naši zemi a její občany znovu bohatými.

Pokud se totiž rychle nevzpamatujeme, neukončíme Green Deal a nezamezíme masivní migraci z Afriky i Ukrajiny, tak na nás žádné Rusko ani zaútočit nebude muset, neboť se zničíme sami.

Pojďme se přestat bavit o zbrojení a zahajme konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se Česká republika stala ekonomickým tygrem Evropy.

A věřte mi, že my na to máme!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

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