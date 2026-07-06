Rajchl (PRO): Žaloba od Seznam Zpráv na mou osobu

06.07.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k žalobě, kterou proti poslanci Rajchlovi podaly Seznam Zprávy.

Rajchl (PRO): Žaloba od Seznam Zpráv na mou osobu
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Minulý týden mi přišla žaloba od Seznam Zprávy.

Že prý jsem poškodil jejich dobré jméno, když jsem napsal, že (nejen) jejich novináři psali články na objednávku od Hladíkova Ministerstva životního prostředí o větrných elektrárnách. Bylo to hlavně o tom, že větrné elektrárny nechtějí pouze proruští dezinformátoři.

Tak určitě!

Nejdřív jsem přemýšlel, že postavím procesní obranu na tom, že nemohu poškodit dobré jméno někoho, kdo žádné dobré jméno nemá.

Ale nakonec si s tím asi přece jen trochu pohraju.

Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát.

A v takovém případě už budu moct psát, že Seznam Zprávy jsou soudně uznaným médiem píšícím na zakázku.

To by se jim ta žaloba sakra vymstila.

A perlička na závěr - v žalobě uvádí, že je můj FB příspěvek značně poškozuje s ohledem na můj velký “mediální dosah”.

Přitom to samé médium o mně už 3 roky píše v tom smyslu, že mě sledují jen petrohradské trollí farmy a asi před měsícem to vyšperkovali čistou lží, že mi Instagram, patrně přes noc, smazal 220.000 sledujících.

Takže bych chtěl touto cestou poděkovat za přiznání, že má FB stránka je jednou z nejsilnějších politických stránek na sociálních sítích v celé České republice.

Aspoň jednou jste napsali pravdu. I když jen do té žaloby.

Každopádně tahle žaloba bude velké bavendo. Myslím, že budou brzy hořce litovat, že ji k tomu soudu podali.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Rajchl , PRO

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