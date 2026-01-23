Rajchl (PRO): Tohle je pro vás, vy pseudoelity naší politické a mediální scény

Můj středeční příspěvek o 4 stíhačkách, jež bychom měli vyslat na Ukrajinu, dosáhl za jediný den přes 40.000 lajků, donutil k reakci Kupku, Lipavského, Baxu, Stanjuru, Černochovou, Nerudovou, Šebelovou a mnoho dalších pětikoaličních pokrytců. A dokonce o něm napsal i iDnes.
A to mi jeho napsání zabralo asi tak minutu.
Celá tahle progresivistická klika se samozřejmě snaží hrát na city a vyvolat dojem, že se jednalo o cílený útok na ženy. Což mě opravdu pobavilo, protože ve stejný den jsem se pustil i do Rakušana, Kupky a Lipavského. Patrně se dotyční považují za ženy - čemuž bych se v dnešním světě liberálních genederových inženýrů vlastně ani moc nedivil.
Za jeden jediný týden jsem tak podle nich stihl:
1) šikanovat novináře (příspěvek o Labancovi a jeho stupidním článku o RFK)
2) ponižovat mladé lidi (příspěvek o Demetrashvili a její urážce Andreje Babiše)
3) zaútočit na všechny ženy v České republice a možná i v celém vesmíru přirovnáním 4 nejarogantnějších a nejprotivnějších političek v naší zemi ke stíhačkám
Docela solidní výkon, co říkáte?
Tak si to pojďme shrnout a ujasnit.
Když zkritizuji Labance za jeho povýšený článek vůči člověku, který toho ve svém životě dokázal tisíckrát víc než on, tak neútočím na celou novinářskou obec, nýbrž pouze na ty pisálky, kteří si myslí, že jsou nejchytřejší na světě, ale přitom ještě často bydlí doma u rodičů a nesahají těm, o kterých píší, ani po kotníky.
Když zkritizuji třiadvacetiletou dívenku, která zatím dokázala jen to, že umí dobře rýsovat kreditní kartou, za to, že označuje dvojnásobného premiéra této země a o dvě generace staršího člověka oplzlým starcem, tak se nevyhraňuji vůči všem mladým lidem, nýbrž vůči nevychovaným frackům, kteří nemají sebemenší úctu ke starším lidem.
A když bonmotem přirovnám Černochovou, Nerudovou, Šebelovou a Richterovou ke stíhačkám, tak neútočím na všechny ženy v politice, nýbrž na ty, jejichž arogance a sebevědomí vysoce převyšují jejich intelektuální schopnosti a dovednosti.
Nadto bych chtěl jasně zdůraznit, že profese, nízký věk ani pohlaví není žádným privilegiem a nezaslouží si úctu sama o sobě. Nemám problém s jakýmkoliv povoláním, věkovou skupinou či pohlavím, jen mi bytostně vadí bezbřehá arogance a hloupost. Což jsou vlastnosti, jež se prolínají napříč všemi výše zmíněnými podmnožinami.
Marka Stoniše či Martiny Kociánové si nevážím proto, že to jsou novináři, nýbrž proto, že to jsou nesmírně intelegentní lidé odvádějící stabilně skvělou práci. Libora Vondráčka a Matěje Gregora neobdivuju proto, že jsou mladí, nýbrž proto, že jsou skvělí politici s excelentní argumentací. A před ženami v politice jako je Jana Zwyrtek Hamplová, Daniela Kovářová se kdykoliv rád ukloním až na zem. A to nikoliv jen proto, že jsou ženy, nýbrž pro jejich srdečnost, lidskost a inteligenci, která z nich sálá na každém kroku.
Ti, kdo mě znají delší dobu, tak již velmi dobře vědí, že si nevážím lidí jen proto, že mají vystudovanou vysokou školu, moře titulů před jménem i za jménem, nebo miliardy na svých kontech.
Vážím si těch, kteří si to zaslouží.
Nedělá mi nejmenší problém smeknout před uklizečkou, prodavačkou, policistou nebo dělníkem, pokud jsou to dobří lidé.
A současně odmítám vzdávat hold někomu jen proto, že je advokát, politik nebo profesor.
Jediné, co předurčuje můj postoj k jakémukoliv člověku, je jeho charakter.
Tudíž mi jsou všechny ty odsuzující příspěvky morálních majáků z ODS, STANu či od Pirátů naprosto ukradené. Jen si mnu ruce nad tím, jak mi dělají zadarmo reklamu a zvyšují mé dosahy.
Na oplátku jim vzkazuji, že nepolevím ani o centimetr a budu dál bránit obyčejné lidi.
Pět let jste nás všechny bezostyšně uráželi a nadávali nám do dezolátů, kolaborantů, ruských švábů či sviní a mysleli jste si, že vám to projde.
A teď jste najednou strašně dotčení a můžete se zbláznit vzteky, když nazvu Labance pseudointelektuálem, Demetrashvili nevychovaným frackem a tu dnes již legendární letku 4 arogantních političek stíhačkami.
Pokud jste to doposud nepochopili, tak vám na rovinu říkám, že budu vaší karmou za všechno to ponižování všech těch lidí v naší zemi, kteří se provinili jen tím, že si dovolili mít jiný názor než vy, pseudoelity naší politické a mediální scény.
My už se totiž od vás urážet nenecháme. Vaše nadvláda skončila.
A já budu dál velmi nahlas říkat a psát jen to, co si většina normálních lidí v České republice o vás myslí.
Už se nebudeme jen bránit vašim výpadům. Na každý váš útok budeme reagovat o to silnějším protiútokem.
Díky síle lidí, kteří mě podporují, už nejste a nebudete nedotknutelní. To oni dávají sílu mému hlasu, který už nebudete schopní umlčet.
Oni totiž ví, že já budu vždy stát za nimi, a proto budou vždy stát za mnou.
Tak přestaňte brečet a vzlykat a začněte si rychle zvykat.
Nic jiného vám stejně nezbyde.
JUDr. Jindřich Rajchl
