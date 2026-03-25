Rajchl (PRO): Už se toho soudu nemůžu dočkat

26.03.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k původu viru SARS-Cov-2

Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Pamatujete na to, jak mě reportérka Seznam Zpráv Kristýna Ciroková po skončení covidového semináře v Poslanecké sněmovně obvinila z toho, že tvrzení, že virus SARS-CoV 2 byl uměle vyvinut v laboratoři ve Wuhanu, je "proruskou dezinformací, která rozděluje naši společnost a podlamuje důvěru v naše instituce"?

Tak minulý týden byla německým Bundestagem publikována zpráva Dr. Helmuta Sterze, bývalého hlavního toxikologa společnosti Pfizer Europe, v níž mimo jiné uvedl následující prohlášení:

"SARS-Cov-2 je uměle vyrobený virus z výzkumu biologických zbraní úzce souvisí s rodinou koronavirů.

Tato teze byla již oznámena osobám odpovědným za vládu ve Spolkové republice Německo na začátku „corona-pandemie“. Byla však držena v tajnosti.

Profesor Wiesendanger zveřejnil v únoru 2021 „laboratorní tezi“, kterou již věda nezpochybňuje (DOI: 10.13140/RG.2.2.31754.80323).

Ambati a kol. (2022) vypočítali pravděpodobnost, že furinový sloupec nalezený v nukleotidové sekvenci SARS-Cov-2 měl přirozenou příčinu, činí 1:321 miliard (DOI: 10.3389/fviro.2022.834808).

Modifikovaná messenger ribonukleová kyselina odvozená z genetického materiálu viru SARS-Cov-2, která sloužila jako vakcína, je proto také produktem výzkumu biozbraní."

Co z toho vyplývá? Že buď je bývalý hlavní toxikolog Pfizeru křivopřísežník a Putinův agent, nebo je paní Ciroková za totální hlupaňu.

P.S. Toto prohlášení Dr. Helmuta Sterze bude připojeno k mé žalobě proti společnosti Seznam Zprávy a.s., kterou aktuálně moje advokátka připravuje. Už se toho soudu nemůžu dočkat.

Zprávu, publikovanou na oficiálním webu Bundestagu, najdete ZDE.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Zdroje:

