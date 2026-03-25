Rajchl (PRO): Už se toho soudu nemůžu dočkat

Pamatujete na to, jak mě reportérka Seznam Zpráv Kristýna Ciroková po skončení covidového semináře v Poslanecké sněmovně obvinila z toho, že tvrzení, že virus SARS-CoV 2 byl uměle vyvinut v laboratoři ve Wuhanu, je "proruskou dezinformací, která rozděluje naši společnost a podlamuje důvěru v naše instituce"?
Tak minulý týden byla německým Bundestagem publikována zpráva Dr. Helmuta Sterze, bývalého hlavního toxikologa společnosti Pfizer Europe, v níž mimo jiné uvedl následující prohlášení:
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
"SARS-Cov-2 je uměle vyrobený virus z výzkumu biologických zbraní úzce souvisí s rodinou koronavirů.
Tato teze byla již oznámena osobám odpovědným za vládu ve Spolkové republice Německo na začátku „corona-pandemie“. Byla však držena v tajnosti.
Profesor Wiesendanger zveřejnil v únoru 2021 „laboratorní tezi“, kterou již věda nezpochybňuje (DOI: 10.13140/RG.2.2.31754.80323).
Ambati a kol. (2022) vypočítali pravděpodobnost, že furinový sloupec nalezený v nukleotidové sekvenci SARS-Cov-2 měl přirozenou příčinu, činí 1:321 miliard (DOI: 10.3389/fviro.2022.834808).
Modifikovaná messenger ribonukleová kyselina odvozená z genetického materiálu viru SARS-Cov-2, která sloužila jako vakcína, je proto také produktem výzkumu biozbraní."
Co z toho vyplývá? Že buď je bývalý hlavní toxikolog Pfizeru křivopřísežník a Putinův agent, nebo je paní Ciroková za totální hlupaňu.
P.S. Toto prohlášení Dr. Helmuta Sterze bude připojeno k mé žalobě proti společnosti Seznam Zprávy a.s., kterou aktuálně moje advokátka připravuje. Už se toho soudu nemůžu dočkat.
Zprávu, publikovanou na oficiálním webu Bundestagu, najdete ZDE.
JUDr. Jindřich Rajchl
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.