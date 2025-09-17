Rajchl (PRO): Vít Rakušan se definitivně zbláznil

Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti ministra Rakušana na protivládní demonstraci v Bratislavě

Rajchl (PRO): Vít Rakušan se definitivně zbláznil
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Jinak si opravdu tenhle jeho slovenský "výlet" nedokážu vysvětlit. Jsou věci, které se v mezinárodní politice prostě nikdy a za žádných okolností nedělají. Jednou z nich je to, aby se oficiální představitel jednoho státu účastnil protivládní demonstrace ve státě druhém.

Jedná se o naprosto fatální a neomluvitelný kiks. Jak by asi teď po tomto svém PR kousku chtěl zasednout k jednacímu stolu se slovenským ministrem vnitra, proti němuž jel demonstrovat? Asi těžko, že...

rakušan

Fialova vláda tak nejen fatálně selhala ve vnitrostátní politice, nýbrž naprosto bezprecedentně narušila vztahy s naším nejbližším sousedem. Poškozovat vztahy s naším bratrským národem a přitom se lísat ke kokainovému kleptokratovi z Kyjeva, k tomu se může uchýlit jen vlastizrádce nebo šílenec.

Pokud tedy chcete, aby si Česká republika udržela i nadále vřelé vztahy se Slovenskem, tak určitě nevolte STAN ani nikoho z pětikoalice. Ti se totiž definitivně u Ficovy vlády odepsali. Já naopak plánuji brzy po volbách do Bratislavy zajet, představitelům slovenské vlády se za toto faux-pas omluvit a znovu navázat co nejužší spolupráci.

Já totiž Slováky za Ukrajince v pozici našich nejbližších partnerů v žádném případě vyměnit nehodlám.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Co pozitivního jste pro rodiny udělali, když jste byli ve vládě?

Vždyť dnes jsou na tom rodiny jen hůř a hůř. Protože bohužel platí, že mít dítě nebo dokonce víc, je dnes opravdu luxus. Se pak nedivte, že každý rok klesá porodnost. Za této vlády j. e třeba nejnižší min od 90 let. Bohužel, protože děti jsou požehnání a dar.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

