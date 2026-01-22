Rajchl (PRO): Za to, že Tykač zavírá elektrárny, nemůže Tykač, nýbrž zelení fanatici

22.01.2026 15:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke krizi v energetice.

Rajchl (PRO): Za to, že Tykač zavírá elektrárny, nemůže Tykač, nýbrž zelení fanatici
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Šéfka strany Zelených Svarovská tvdí, že Tykač vyhrožuje zavíráním elektráren, protože chce z naší vlády vytáhnout podporu.

Ve skutečnosti by bez ETS1 královsky vydělával,  z veřejných peněz by nemusel čerpat ani korunu a my všichni bychom měli výrazně levnější elektřinu.

Za to, že Tykač zavírá elektrárny, nemůže Tykač, nýbrž stejní zelení fanatici, jako je paní Svarovská.

Dokud je budeme volit, do té doby bude naše ekonomika stagnovat a vše bude zdražovat.

Green Deal a jeho chapadla ETS1 a ETS2 jsou čistočisté zlo.

A tohoto zla se musíme co nejdříve zbavit.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Topolánka děsí průzkum. Tak štve proti důchodcům
„Vidíte, stejně prohráli.“ Od Holce přišel kopanec
Německo v troskách. Zničeno médii, politiky i Západem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Skončí Green Deal, jakmile většina zemí zjistí, že je to projekt neudržitelný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Návrh

Dobrý den pane Gregore. Podle vás je prezident povinen jmenovat ministra, kterého mu navrhne premiér. Ale kdyby tomu tak bylo, proč se tomu pak říká návrh? A uvažujete, že když nepodáte kompetenční žalobu, že třeba upravíte zákon, který by jasně říkal, jak má prezident postupovat? Teď si to každý vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

12:17 Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.