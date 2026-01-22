Rajchl (PRO): Za to, že Tykač zavírá elektrárny, nemůže Tykač, nýbrž zelení fanatici

Šéfka strany Zelených Svarovská tvdí, že Tykač vyhrožuje zavíráním elektráren, protože chce z naší vlády vytáhnout podporu.
Ve skutečnosti by bez ETS1 královsky vydělával, z veřejných peněz by nemusel čerpat ani korunu a my všichni bychom měli výrazně levnější elektřinu.
Za to, že Tykač zavírá elektrárny, nemůže Tykač, nýbrž stejní zelení fanatici, jako je paní Svarovská.
Dokud je budeme volit, do té doby bude naše ekonomika stagnovat a vše bude zdražovat.
Green Deal a jeho chapadla ETS1 a ETS2 jsou čistočisté zlo.
A tohoto zla se musíme co nejdříve zbavit.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.