Profesorka Hogenová: Průměrný Čech je daleko chytřejší než průměrný Němec

Paní profesorko, ve svém posledním vystoupení u nás na ParlamentníchListech.cz jste citovala Jana Patočku, který psal o potřebě mravních hodnot bez oportunních úmyslů. Také jste zdůraznila, že premiér Babiš musí řešit věci na celistvém a etickém základě – ekonomie je dle Vás až na druhém místě. Kam se situace v naší zemi za ten měsíc v tomto smyslu posunula?
Myslím, že Babišova vláda pracuje zatím nadějně, nelžou, na rozdíl od Fialovy vlády
Mravními hodnotami argumentují organizátoři sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Zdůrazňují potřebu „smíření“ a „dialogu“. Užívají Bernd Posselt a jeho čeští příznivci tato slova správně?
U těchto lidí se jedná nejčastěji (výjimky samozřejmě bychom našli) o zneužití myšlenky nutnosti se smířit, protože Fialova vláda se celou dobu vytahovala, vytahovala , jak jsou dobří a pravda byla téměř tragická, tito lidé už ani nerozliší pravdu a lež, jsou naprosto nevěrohodní a stále si to neuvědomují, protože jsou resilientní (Aspen) protitvrzení,každému pravdivému tvrzeni, jež jejich touhu dostat se opět k moci znemožňuje.
Slýcháme, že mýtus o „zlých sudeťáckých revanšistech“ vytvořilo komunistické školství a že odpůrci brněnského sjezdu operují „nenávistí vůči Němcům“ proto, že nenávidí Západ a chtějí směřovat na Východ. Proč taková rétorika?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
hlasovalo: 7948 lidí
Toto je moderní sofistika - "chytré lhaní" - potravina pro duši u "fialovců" a neoliberálů, kteří neznají dějiny, ale znají jen překroucenou "historii". Bohužel naše vzdělanost je jen ekonomická, právní, politologická, zjednodušeně pragmatická, postrádající hluboké vhledy pro počátky evropského vývoje.
Je to 36 let, co je pro nás Německo jakýmsi vzorem – branou na Západ, nejsilnějším hospodářským partnerem, společenským vzorem i symbolem profesionality. I díky investicím německých firem. Opakovaně slýcháme, že bychom měli být Němcům vděční, že nás po konci komunistického režimu „zachránili“. Jak se k tomu stavět?
Němci mají výborné filozofy, ale průměrný Němec je stále stejný, poslouchá rád povely, to je jejich pořádkumilovnost; to je kreativní Čech, Moravan a Slovák lepší, to jsou slova Masarykova a na tom se nic nezměnilo! Revanš je stále u nich přítomna, na to bychom si měli dát pozor!!!!!!!
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
hlasovalo: 4704 lidí
Slyšel jsem tezi, že „Němci nedělají malé chyby“ a že snaha odčinit nacismus je nutí stavět se do role těch, kteří dělají všechno správně. Odtud prý plyne nezvládnutá migrační politika i zelená agenda, kterou podsouvají celé Evropě – a ta za ni platí. Nejde však o jev hluboce zakotvený v německé povaze? Ta snaha „dělat všechno správně“?
U Němců je správnost (orthotés) pochopena tak rigidně a absolutně, že máme právo zde mluvit o tom, že to je jejich největší chyba, na niž doplatili v první i v druhé válce! Nikdo z lidí nemůže nedělat chyby, vždyť nejsme bozi!
Všiml jsem si, že část střední třídy – zpravidla voliči dnešní opozice – se na Němce stále dívá jako na ty, kteří všechno dělají správně, zatímco „hloupí Češi“, kteří volí Babiše či Okamuru, si z Němců odmítají vzít příklad. Kvůli své lenosti a hlouposti zaznívá od opozičních voličů. Jak to vnímat?
Průměrný Čech, Moravan a Slovák je daleko chytřejší než průměrný Němec, to jsou slova Masarykova. My se strašně podceňujeme, a tím si ubližujeme! Nechali jsme se rozdělit, a tím jsme se téměř rozhodli o své budoucnosti, ale není vše ztraceno, nesmíme se nechat zotročit!
A finálně, s dovolením: Co nám dává a co o nás vypovídá diskuse o sudetoněmeckém sjezdu, potažmo o česko-německém soužití?
Vypovídá o tom, že jsme plní mindráků, že nemáme dost sebeúcty a důstojnosti, že se chováme jako otroci!