SPD: K projektu akceleračních zón máme velké výhrady

22.05.2026 6:23 | Profily PL
autor: PV

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci

Vážení přátelé,

SPD považuje konání sněmu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně za nepřijatelnou provokaci podporovanou některými domácími kolaboranty. Vítáme usnesení Poslanecké sněmovny iniciované hnutím SPD, které odsoudilo konání sněmu v ČR. Drzé výroky Bernda Posselta zpochybňující suverenitu a demokracii České republiky připomínají rétoriku sudetoněmeckých nacistů z období let 1938 až 1945.

S naší účastí se podařilo prosadit finanční podporu žen před porodem. Chystáme zvýšení rodičovského příspěvku, znovuzavedení školkovného i opatření pro zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a rodiny s dětmi. K projektu akceleračních zón máme velké výhrady. Trváme na tom, aby byla jakákoli výstavba větrných elektráren podmíněna souhlasem zastupitelských orgánů a většiny obyvatel všech dotčených obcí.

1. SPD považuje konání sněmu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně za nepřijatelnou provokaci podporovanou některými domácími kolaboranty. Vítáme usnesení Poslanecké sněmovny iniciované hnutím SPD, které odsoudilo konání sněmu v ČR.

Hnutí SPD zásadně odmítá konání 76. sněmu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně. Poslanecká sněmovna minulý týden zároveň schválila usnesení iniciované SPD, které proti této akci důrazně protestuje a odsuzuje projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů i zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. SPD považuje konání tohoto sněmu za nepřijatelnou provokaci, podporovanou některými domácími kolaboranty.

V případě Sudetoněmeckého landsmannschaftu jde o organizaci, která má nacistické kořeny a jejíž členové se podíleli na rozbití Československa. Odmítáme jakékoli pokusy o zpochybňování Benešových dekretů a výsledků druhé světové války. Za alarmující považujeme také fakt, že poslanci opozičních stran se závěrečného jednání a hlasování o usnesení nezúčastnili, čímž projevili nezájem o ochranu českých národních zájmů. Hnutí SPD bude i nadále důsledně hájit českou státnost, historickou pravdu a odkaz boje proti nacistické okupaci.

2. Drzé výroky Bernda Posselta zpochybňující suverenitu a demokracii České republiky připomínají rétoriku sudetoněmeckých nacistů z období let 1938 až 1945

Hnutí SPD důrazně protestuje proti nehorázným a drzým výrokům předáka a mluvčího Sudetoněmeckého landsmannschaftu Bernda Posselta, který veřejně označil hlasování suverénní české Poslanecké sněmovny o usnesení k 76. sněmu tzv. sudetských Němců v Brně za „frašku" a „karikaturu parlamentarismu". Stejně tak považujeme za naprosto nepřijatelné jeho výroky pro Deník N z minulého týdne o tom, že některé české politické strany (a tedy i jejich členové – čeští občané) nepatří do dnešní Evropy.

Tato bezprecedentní a urážlivá vyjádření nápadně připomínají rétoriku sudetoněmeckých nacistů z období let 1938 až 1945. Považujeme to za nepřijatelné zasahování politika cizí země do vnitřních záležitostí České republiky a zároveň i za nebezpečné vyhrožování.

Za velmi nešťastnou považujeme i účast některých německých a bavorských vládních politiků na tomto sněmu, pořádaného poprvé v České republice. Toto vše jsou záležitosti, které poškozují dosud dobré česko-německé sousedské vztahy.

3. S naší účastí se podařilo prosadit finanční podporu žen před porodem. Chystáme zvýšení rodičovského příspěvku, znovuzavedení školkovného i opatření pro zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a rodiny s dětmi.

Poslanecká sněmovna v minulém týdnu schválila i hlasy zákonodárců zvolených za hnutí SPD nový typ rodičovského příspěvku, tzv. předrodičovskou dávku, kterou bude stát od 1. ledna 2027 poskytovat těhotným ženám 2 kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu, a to ve výši 15 000 korun měsíčně. Plníme tak jeden z bodů našeho předvolebního programu na podporu porodnosti a pracujících rodin.

Další obdobné kroky budou následovat. Vláda v nejbližší době mj. předloží návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 000 na 400 000 korun, anebo návrh na opětovné zavedení tzv. školkovného, což je významná prorodinná sleva na dani zrušená bývalou Fialovou vládou. Připravujeme i rozsáhlá opatření pro zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a rodiny s dětmi. Nejen v době rapidně klesající porodnosti je pro nás rodina na prvním místě našich zájmů.

4. K projektu akceleračních zón máme velké výhrady. Trváme na tom, aby byla jakákoli výstavba větrných elektráren podmíněna souhlasem zastupitelských orgánů a většiny obyvatel všech dotčených obcí.

Dne 15. května proběhlo v Praze veřejné projednání návrhu vymezení oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Návrh na vymezení tzv. akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst napříč Českou republikou, ve kterých má být možná v jednodušším povolovacím řízení výstavba větrných a solárních elektráren.

Hnutí SPD je k celému tomuto projektu, ke kterému nás v orgánech Evropské unie zavázala předchozí Fialova vláda v rámci jednání o podmínkách čerpání unijních dotací, velmi kritické. Jako aktivní součást nové vlády jsme dosáhli výrazného zmenšení oblasti akceleračních zón a dále pracujeme na razantním zpřísnění pravidel pro povolování výstavby zejména větrných elektráren.

Trváme na tom, aby byla jakákoli výstavba větrných elektráren podmíněna souhlasem zastupitelských orgánů a většiny obyvatel všech dotčených obcí. Současně požadujeme, aby v příslušných zákonech byla definována minimální vzdálenost těchto zařízení od obydlí tak, aby nedocházelo k negativním vlivům jejich provozu na lidské zdraví. 

Posselt , rodičovský příspěvek , sjezd , SPD , Rozvoral , SL , akcelerační zóny

Europoslanci

Podle toho, co zde píšete https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dostal-Stacilo-Europarlament-pribehy-z-nataceni-791539 tak mě osobně to jen utvrzuje v tom, že vlastně ti, které si máme možnost sami volit jsou vlastně k ničemu (nic osobního), že máte méně pravomocí, než ti, kteří ...

