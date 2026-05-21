Batthyány (Libe!): Proč PRO končí v uskupení Libe!

Milí čtenáři, hned úvodem bych chtěl říci, že nejsem žádný velký spisovatel. Múza literátů mě bohužel nepolíbila a upřímně ani můj mluvený projev není bůhví co. Ostatně, kdo by dnes ještě psal dlouhé texty, když máme Instagram, Reels a podobné vymoženosti doby. Přesto považuji za důležité občas něco sdělit právě touto cestou. Rozhodli jsme se totiž v letošních komunálních volbách kandidovat a dát šanci vzniku uskupení malých stran.
Jak vznikalo uskupení Libe!
Snahu o spolupráci iniciovala strana GEN, která je příliš malá na samostatnou kandidátku. Formát koalice jsme nabídli i ostatním – aktivně jsme komunikovali s Trikolorou, Svobodnými, Motoristy, stranou PRO i Voluntií. Měli jsme pocit, že projekt společného postupu malých stran by mohl mít pro Liberec skutečný význam. A protože se nemůžeme měřit se současnými velkými stranami, které mají nesrovnatelně vyšší rozpočty a tudíž propracovanější politický marketing, tohle může být cesta.
Samotná geneze koalice byla velmi zajímavá. Postupně se ukázalo, že Trikolora zvolila spojenectví s SPD, Motoristé se voleb nakonec nezúčastní a Voluntia nemá dostatek lidí. Ve hře tak zůstaly tři subjekty: GEN, Svobodní a PRO. Našli jsme programovou shodu, tým markeťáků, kteří nám pomáhají „za hubičku“, a hlavně lidi ochotné obětovat svůj volný čas pro nejistou věc. Podpisem koaliční dohody tak oficiálně vzniklo uskupení Libe!.
Kámen úrazu jménem PRO
Vše vypadalo nadějně až do prvního novinového článku. Strana PRO se stala kamenem úrazu celého našeho snažení, a podle mého názoru značně zbrkle, neřkuli zbytečně. Chápu, že PRO má na celostátní úrovni nálepku protisystémového hnutí, což se automaticky promítá i do vnímání komunálních voleb. My jsme však oslovili všechny s vizí, že se umíme bavit s každým – zcela racionálně a výhradně v zájmu města.
Chceme dát šanci každému, kdo se chce snažit o lepší Liberec. Nemůžeme hlásat otevřený dialog a hned jako první záminku k odmítnutí použít to, že nějaká strana má v celostátním měřítku názory, které s námi nesouzní. V Liberci jsme se orientovali na schopnosti konkrétních lidí a jejich potenciál. A věřte nebo ne, v libereckém PRO je dost chytrých a pracovitých osobností.
Výzva jménem Lenka Tarabová
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Věděli jsme, že jedním z kontroverzních článků bude Lenka Tarabová. Je to svým způsobem úkaz – v jádru dobrá, sečtělá a chytrá žena, ale s pověstí „profesionální revolucionářky“. I na mě je její projev často za hranou, ale v tuto chvíli chci řešit město, nikoliv celostátní nebo mezinárodní témata.
V libereckém GENu i se Svobodnými jsme velmi odpovědně zvažovali všechna pro a proti. Nakonec jsme si řekli, že do toho půjdeme a ukážeme sobě i voličům, jak mohou být tito lidé Liberci užiteční. Přijatá odpovědnost totiž člověku často vezme z rukou zbraně v podobě bezbřehé kritiky a nutí ho lépe vážit slova. S Lenkou jsme si nastavili jasná pravidla a nyní budeme zkoušet, zda tato spolupráce může fungovat.
O čem mají být komunální volby?
Pravidla naší spolupráce jsou prostá: kampaň bude slušná, věcná a s nadhledem. Kritika je nutná, ale musí mít úroveň. Do kampaně nepatří jiná než liberecká témata – chceme řešit stav komunikací, nakládání s veřejnými penězi a správu města. Komunální politika je o nás, o lidech, kteří zde žijeme.
Dejte nám šanci bez předsudků, politické patiny a náhlých soudů. Já jsem na politické útoky zvyklý, ale máme v týmu mnoho lidí, kteří do politiky nahlížejí poprvé, a chtěl bych je alespoň zpočátku tohoto „marastu“ ušetřit. Ovšem kola politiky se opět točí jinak, než bychom chtěli.
Jak jsme se sekli
Nejen, že se točí jinak, než bychom chtěli. Ale za volantem buď sedí řidiči pokrytci nebo vůbec nikdo. Naše snažení bylo utlumeno zvenčí již v zárodku. Že se v politice dohody moc nedrží, není žádným tajemstvím. Co je dobré pro tebe, nemusí být dobré pro mě. Ale dohody by měly platit alespoň uvnitř jedné partaje.
Stojí za tím články a příspěvky na sociálních sítích. Zbrklé úsudky morálních majáků současné politiky a veřejnosti, opovrhující každým, kdo jim programově nevyhovuje. Razí teorii, že demokracii není radno zase tak pokoušet. Zestárnul jsem a lehce zmoudřel, leč zřejmě málo. Moje naivita jde se mnou i nadále. Myšlenka, že na komunální úrovni budeme řešit názory a pohledy na stav silnic a chodníků, na rozpočet města, na čistotu a bezpečnost, vzala za své.
Bohužel zase jsme se sekli. I na komunální úrovni jsou určující názory na všechny ty kampeličky, dozimetry, porno, hnízda, kovid, Bitcoiny a sjezd sudeťáků. Nezlobte se na mne, ale to je smutné shrnutí, jak volič nakládá se svým hlasem. I nadále chci zůstat naivkou a věřit, že lidé v jádru tací prostě nejsou. Jsou jen v područí sugestivních bulvárních nálad, ze kterých se vymaní až budou rozhodovat o svém městě. Pokud v to věříme, chceme pokračovat. Okolnosti nás postavili na rozcestí, jak dále.
Změna musela přijít, ale slzy tekly
Zabalit snahu Libe! ano či ne? Ve světle událostí a mediálního lynče, který dostal rozměr větší, než jsme očekávali bylo nutné učinit nepříjemné rozhodnutí. Jak jsme do projektu Libe! šli všichni s nadšením a energií, nyní jsme před sebou seděli skleslí a rezignovaní. Představte si lidi s entuziasmem a tahem na bránu, kterým sebrali všechnu chuť i nástroje. Nyní se ke všemu tomu neštěstí dívají na sebe a hledají oběť. Karty jsou totiž dány jasně. Bude muset skončit GEN. Nebo snad skončí lidé v GENu, kteří mohou později být bezpartajní? Skončí PRO? Nebo bude stačit pouze Lenka? Odpískáme celé uskupení Libe! a se vztyčenou hlavou ho ukončíme? A co na to Svobodní? Stále samá otázka, avšak ani jedna odpověď nemohla dopadnout dobře. Hledali jsme nejlepší špatné řešení.
PRO je mrtvé, ať žije PRO
Složitá a smutná jednání. Čtyři dny, kdy nám politika vyloženě otravovala život a každý z nás si říkal, zda to má vůbec zapotřebí. Dnes, tedy v pondělí 18. května došlo na sekyru, která setnula PRO. Bylo to loajální a důstojné rozhodnutí vlastní členské základny strany PRO, která si to odhlasovala. Do hlavy jim nevidím, ale věřím, že tam bylo i naštvání a frustrace. Ne, rozhodně to není win-win situace. PROstě se obětovali, aby Libe! mohlo pokračovat.
Slovo závěrem
Musíme libereckému PRO poděkovat. Za celou dosavadní spolupráci, za účast a podíl na vzniku Libe! A v neposlední řadě i za jejich finální rozhodnutí. Bezesporu nám budou lidé z PRO chybět a těžko je lze nahradit, protože o „malou“ politiku se zajímá stále méně lidí. Stále více jich ví, jak se to má dělat, ale to je celé. Lidé z PRO skutečně pracovali. A proto je důležité říci jedno. Program Libe! je i jejich programem! Ještě jednou díky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku