Rakušan (STAN): My jsme tady proto, abychom lidem v krizi pomohli

Dámy a pánové, členky a členové vlády,

já tentokrát nepřicházím žádat, já přicházím dokonce prosit. Já se tady každou schůzi poslední měsíce pokouším zařadit bod číslo 283, sněmovní tisk 1006, zkráceně samoživitelé, samoživitelky. Ta situace je teď po těch několika týdnech, co se o to opět pokouším, vážnější, než byla předtím. Máme tady stav, kdy byly uzavřeny mateřské školy, máme tady stav, kdy nefungují vůbec žádné třídy základních škol a matky, které se musí věnovat svým školou povinným dětem, v této chvíli nemají jinou možnost jak si zabezpečit výdělek, jak si přivydělat, jak se o sebe postarat. Podle informací z neziskových organizací se v této skupině lidí velmi prohlubuje zadlužení. My se tady dostáváme do chvíle, kdy se většinou ženy, ale někdy i muži, kteří se sami starají o dítě, dostanou do dluhových pastí, ze kterých po konci té pandemické katastrofy prostě nebude úniku. Tito lidé nám rozmnoží skupinu těch, kteří se dostanou do exekutorských pastí, dostanou se do takových problémů, ze kterých se nejenom ony nebo oni sami, ale i jejich děti nedostanou po dlouhá další léta.

Já skutečně nemám ambici, a znovu to kolegyně a kolegové opakuji, prosazovat bezhlavě ten svůj návrh, který je v systému k dispozici. Já jsem připraven jakékoliv diskusi z vaší strany, jakékoliv změně ze strany ministerstva nebo vlády. Mně jde jenom o to, abyste sami svým svobodným hlasování podle vašeho nejlepšího svědomí rozhodli o tom, jestli se máme na půdě Poslanecké sněmovny zabývat touto ohroženou skupinou obyvatelek a obyvatel České republiky. Nezapomínejme na ně. Vymyslete prosím lepší systém, než který v rámci jednorázové pomoci navrhuji já v rámci svého i finančně vyčísleného materiálu. Pojďme se o tom jenom bavit a použijme ten můj tisk, který už je dlouho v systému jako věcný nosič. Otevřeme tu debatu, protože teď opravdu aktuální. Teď tři týdny jsou opět tito lidé vystaveni tomu, že se dostávají na pokraj toho, co je ještě vůbec finančně únosné. Propadají se do depresí, dostávají se do dluhových pastí. My jsme tady od toho, abychom skupinám lidí pomáhali.

Pan premiér, a já to vítám, nás opakovaně jako opozici vyzýval, ať přicházíme s konkrétními návrhy, které mohou pomoci teď v této krizi. Já nepřicházím s žádným politických tématem, já dogmaticky netrvám na kvalitě svého návrhu, určitě to vládní legislativci zvládnou zpracovat lépe než my v rámci našeho právního poradenství. Já vás pouze prosím o to, abychom konečně po tom, co jste mně to čtyřikrát odmítli, a grémium Sněmovny mně to odmítá neustále, zařadili tento bod na projednání. Pomůžete tím konkrétní, velmi postižené skupině obyvatelek a obyvatel naší zemí. Není v tom nic politického, nic předvolebního. Máte všichni svoje poslanecké kanceláře, své poslanecké e-maily. A netvrďte mi prosím, že jste nikdo z vás nedostali maily, anebo jste neměli návštěvu od maminky, která je samoživitelkou a už si opravdu neví rady.

My jsme tady proto, abychom lidem v krizi pomohli. Pomáháme podnikatelům, pomáháme živnostníkům, pokoušíme se o to, budeme se dneska bavit o pomoci lidem v karanténě, abychom jim kompenzovali výpadky příjmů. Nezapomeňme na jednu skupinu obyvatel. Pomohli jsme naším rozhodnutím důchodcům, prosím hlasujte každý podle svého nejlepšího svědomí. Jsem připraven k diskusi, k jakýmkoli změnám v tom návrhu, ale je to skupina, která volá o pomoc a my jsme tady od toho, abychom ji vyslyšeli.

Děkuji za pozornost a ještě technicky navrhuji projednání bodu dnes v 18 hodin, alternativně zítra v 18 hodin.

Děkuji.

