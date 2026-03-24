Rakušan (STAN): Tohle vám neprojde

Pane ministře, kolegyně, kolegové,
já jsem původně před včerejším dnem měl na dnešní schůzi připraveno několik bodů, řekněme provozního charakteru. Ale rozhodl jsem se ode všech z nich ustoupit a to proto, že jste nám dali důvod celé opozici, všem opozičním klubům, přijít se společným postupem ve věci veřejnoprávních médií.
To, co jste včera provedli, je dost neuvěřitelné. Vláda podpořila poslanecký návrh, ještě jednou - vláda podpořila poslanecký návrh, v kterém by média veřejné služby už během tohoto roku, během tohoto rozpočtového období, přišla o polovinu svého rozpočtu. Mělo by se stát, jak jsem řekl, už v polovině tohohle roku. A myslíte, že někdo z těch poslanců, kteří to navrhují nebo z vlády se obtěžoval oslovit s tímto návrhem management veřejnoprávních médií? Nikoliv. Nikdo.
Tak ukazujete, jak se k médiím stavíte, jací jsou pro vás partneři, jak s nimi chcete diskutovat o tom, jak mají být do budoucna média veřejné služby v naší zemi financována. Já už jsem požádal před několika měsíci pana ministra Klempíře, paní ministryni Schillerovou podle § 13 jednacího řádu o poskytnutí veškerých podkladů k tomu, jakým způsobem se rozhoduje a připravuje o budoucím financování veřejnoprávních médií v Česku Jaká byla odpověď? Nic připraveno nemáme. Zatím žádný model není známý.
Nevěděla paní ministryně Schillerová o tom, že poslanci vládní koalice chystají vlastní návrh? Nevěděl pan ministr Klempíř o tom, že poslanci vládní koalice v jeho rezortu, tam, kde on by měl být nositelem jakékoliv myšlenky a systémového přístupu, připravují návrh? Nebo mi lhali v odpovědi na moji legitimní žádost dle jednacího řádu kdy jsem jako poslanec žádal, že tyto materiály potřebuji k tomu, abych se o té věci mohl sofistikovaně a kvalifikovaně rozhodovat. Nevím. Podle mě je obojí špatně.
Pan ministr Klempíř se do médií vyjadřuje stylem: Já jsem vlastně o tomhle návrhu nic nevěděl. No, může být něco horší vizitkou pro ministra, než že neví, jaký návrh poslanci vládní koalice připravují pro Českou televizi a Český rozhlas? To je potom otázka, jestli takový člověk vůbec má být ministrem kultury, protože co pro něj v téhle chvíli má být důležitější než stabilní financování médií veřejné služby u nás. Vidíme všemožné různé jiné priority pana ministra, personální změny v důležitých institucích a podobně. Hezká narozeninová přání vypouštěná v pracovní době do veřejného prostoru. Moc roztomilé, ale jestli ministr ani neví, co připravují vládní poslanci, tak je to smutné. Nicméně vláda dala palec nahoru. A ještě jednou - vláda dala palec nahoru na to, aby od poloviny roku přišla veřejnoprávní média téměř o polovinu svého rozpočtu.
K čemu to povede? No povede to k tomu, že budou muset omezovat svoji činnost, budou muset omezovat samozřejmě i tvůrčí činnost. Asi to povede k tomu, že vláda chce, aby management těch médií přišel na kobereček, přišel prosit, žádat, škemrat, o finanční prostředky, říkat, my potřebujeme finance, protože to nejsme schopni utáhnout po tom, co jste změnili najednou a bez varování pravidla - znovu opakuju - už pro aktuální rok, pro tento rok, kdy jsou rozpočty a investice dávno připravené. To je to, co chcete. Vy chcete, aby média veřejné služby škemrala a prosila, aby byla na tom rozpočtovém vodítku, aby neměla jasně dané financování, předvídatelné, nezávislé na politické vůli a politickém ovlivňování. Vždyť to je přece to, co chcete. Schováváte to za sociální přístup v tom, komu odpustíte koncesionářské poplatky.
Ale to je všechno jenom hra, to je všechno jenom maskovací manévr. Vy chcete zestátnit média veřejné služby, zestátnit, dostat pod svoji vlastní kontrolu, a to co nejrychleji, opět poslaneckým návrhem, bez připomínkového řízení, bez konzultace třeba s odborníky anebo i s managementem médií, tím managementem, který je samozřejmě zodpovědný za to, jak to financování a finanční stránka médií bude vypadat. Máte prostě na ta média chuť. Privatizaci téhle země předvádíte nesmírně rychle, snažíte se o velkou efektivitu.
Tenhle poslanecký návrh je předstupeň toho, že poplatky zrušíte úplně, což pan ministr Klempíř vlastně i přiznává. Tohle je zlovůle a libovůle vládnoucí politické garnitury. Tohle je arogance moci, kterou předvádíte v přímém přenosu, ale my si tohle nenecháme líbit. To nemluvím jenom za opozici, mluvím za lidi v téhle zemi, kterým záleží na tom, aby se bezprecedentním způsobem nezasahovalo do svobody veřejnoprávních médií v téhle zemi. Těch lidí je v téhle zemi hodně.
Já vás ubezpečuji, že využijeme všechny instrumenty parlamentní práce k tomu, abychom vám tohle zkomplikovali, abychom vám tady ten proces zkomplikovali v maximální možné míře, abychom ho zabrzdili, abyste to prostě nestihli, abyste museli přijít s normálním vládním návrhem, ve kterém přiznáte, co jste zač a co s veřejnoprávními médii zamýšlíte. Ne s poslaneckým paskvilem narychlo předloženým a předhozeným sem do veřejného prostoru, a ještě se schováváte za nějaké sociální důvody. Že vám není hanba!
Nezávislá a finančně nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z absolutních pilířů demokratického systému. Jakékoliv snahy o destabilizaci veřejnoprávních médií, oslabení, podřízení, jsou útokem nejenom na média samotná, ale jsou útokem na demokracii jako takovou. Jde o vývoj, který nemá v novodobé historii Česka žádné obdoby a žádný předobraz.
To, že je návrh poslanecký, už je špatná praxe téhle vlády. Měli bychom si zvykat. Nebudeme si zvykat a vždycky na to budeme upozorňovat. To, že o tom neví ministr Klempíř a říká, že ten návrh vlastně s ním nemá nic společného, to je šílená odpověď. Sám o sobě říká: Já jsem tak slabý ministr, že se se mnou ani poslanci vládní koalice nebaví.
Poslanecké kluby Starostů, ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 proto navrhují zařadit na jednání Poslanecké sněmovny bod s názvem Snaha vlády Andreje Babiše ohrozit financování a tím i fungování a nezávislost médií veřejné služby. Po vládě požadujeme v rámci tohoto bodu velmi konkrétní a jasné odpovědi na jednoduché otázky. Jaký model financování veřejnoprávních médií chce do budoucna zavést? Jak si představuje fungování Českého rozhlasu a České televize ve chvíli, kdy jim v průběhu roku dramaticky snižuje jejich příjmy? Součástí toho aktuálního návrhu, který se objevil na vládě a vláda mu dala palec nahoru, totiž není vůbec žádný návrh kompenzace za výpadek těchto příjmů z poplatků. To, že to ta média uvrhuje už teď pod tlak a do velké nejistoty snad nemusím připomínat.
Zároveň se ptáme, proč vláda odmítá debatu o tomhle kroku, o tom zásadním kroku, o tak zásadní systémově změně. Čeho se bojí? Bojí se argumentů? Chce to mít rychle za sebou poslaneckým návrhem? Já vám můžu vládo vzkázat jedno: Nebudete to mít rychle za sebou. Tohle téma nebudete mít rychle za sebou a pro to uděláme maximum. Doteď jsme ukazovali, že nejsme jako vy. Neobstruujeme, nemluvíme tady 11, 9, 7, 5, 4 hodiny. Nechali jsme projednat řadu bodů, ke kterým jsme měli výhrady, protože respektujeme, že Sněmovna má jednat a rozhodovat. Ne, to není že nerespektujeme výsledky voleb, nerespektujeme většinu, v žádném případě.
My nerespektujeme váš přístup k pilířům demokracie, které tady máme, a to jsou veřejnoprávní média, a nebudeme ho respektovat. Dopředu tady říkáme: Času na tomhle vašem návrhu zákona tady strávíme opravdu hodně, hodně a hodně. Protože jak jsme vyhlásili na začátek, jakmile překročíte určité linie, které nás vedou na východ k vašim velkým vzorům, na Slovensko, do Maďarska, které si chtějí privatizovat tenhle stát, které si chtějí uzmout moc a zestátnit média veřejné služby, v té chvíli vám také ukážeme, že ten čas nad takovými návrhy tady určitě strávíme.
Vy nechcete v téhle chvíli jenom brát někomu rozpočet, brát někomu finance. Vy chcete skrze tenhle návrh, který schováváte za nějaké sociální důvody, vzít médiím veřejné služby jejich nezávislost. Že je o tom ani neinformujete, že jim to ani dopředu neřeknete, to jenom svědčí o tom, jakou arogancí moci trpíte po pár dnech vaší vlastní vlády.
Ale tohle vám neprojde.
