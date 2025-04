Rédová Fajmonová (BPP): STAČILO! Čas na skutečnou změnu

Před čtyřmi lety nám slibovali změnu – pozitivní, potřebnou, dlouho očekávanou. Opakovali mantry slibů, které zněly jako naděje, a lidé uvěřili. Kampaň “antibabiš” zabrala. A tak zakomplexovanému profesůrkovi nastřelili vlasy, opravili zuby, nasadili brýle, aby působil důvěryhodněji. Svět se divil – a lidé jim to zbaštili. Nerozumím tomu, ale stalo se. Stejně jako když si mnozí zamilovali Petra Pavla jen proto, že dostal novou image. Já jsem v jeho tváři viděla aroganci, agresivitu, hloupost a lokajství. A přesto… lidem to stačilo.

Děsí mě, jak málo dnes stačí, aby někdo získal důvěru. Přestože za sebou nemá žádné výsledky, lže bez uzardění, a minulost, kterou jiným vyčítají, jemu projde. Prý si to “odpracoval”. Prý mu “taťka všechno vysvětlil”. Na jakých hodnotách dnes stavíme? A kdy vlastně nastal ten zlom? Byl to covid, nebo ten jen urychlil něco, co už dlouho zrálo pod povrchem?

Když se podívám na současnou vládní garnituru, vidím lidi plné zloby, manipulace, lží a intrik. Jejich pád se blíží, a proto kopou kolem sebe a drží se zuby nehty. Stačilo! mělo tiskovou konferenci a už během ní došlo k napadání a slovním útokům. Ano, mnohým vadí, že máme na kandidátce i lidi s komunistickou minulostí. Ale důležité je, že s minulým režimem nemají nic společného. Nehodnotíme lidi podle nálepek, ale podle činů, postojů a ochoty měnit věci k lepšímu.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



Věříme v druhé šance. Věříme, že budoucnost se tvoří v přítomnosti. A ano – i já dávám druhé šance. A očekávám, že když někdy selžu já, dostanu ji taky.

Ptám se vás:

Kdo zavedl plynofikaci naší země?

Kdo vybudoval domovy důchodců?

Kdo postavil sídliště, díky kterým dnes máme kde bydlet?

Kdo elektrifikoval zemi a postavil Temelín a Dukovany?

Fialova vláda to nebyla. Naopak, to kvůli ní jsme o mnohé přišli. Když chceme mluvit o minulosti, musíme mluvit o všem. Ne jen o tom, co se nám hodí. Minulost nezměníme a neměli bychom ji přepisovat podle momentální ideologie. Má tu být, abychom se z ní poučili, ne abychom ji vymazali z učebnic.

Dnes přichází nový začátek. Nejsme bezmocní. Nejsme sami. Nemusíme dál snášet, co si nezasloužíme. STAČILO! není jen hnutí. STAČILO! přináší naději. Pro ty dole. Pro ty, kteří pracují, platí daně a drží tuhle zemi nad vodou. Nechceme víc příkazů, zákazů a kontrol. Chceme práci, která má smysl. Chceme rodiny, které nebudou trestány za to, že mají děti. Chceme stát, který stojí za svými občany, a ne proti nim.

Je čas říct sbohem falešným brýlím a umělým úsměvům.

Je čas ukončit vliv těch, kteří se topí v korupčních aférách.

Je také čas vrátit policii důstojnost a respekt.

Je čas ukončit pirátské experimenty a zastavit zběsilé rozhazování.

Je čas na změnu a ta se blíží. Už jen pět měsíců!

Nezapomínejme, kdo nám ubližoval, kdo škodil našim blízkým, kdo zraňoval a okrádal stát. Pomáhat se má z nadbytku, ne z nedostatku. A my jedeme na dluh už příliš dlouho. Stahujeme si opasky, zatímco jiní bohatnou. Je čas, aby naše “proukrajinská” vláda konečně slyšela jasné a hlasité: STAČILO!?