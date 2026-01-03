Rédová (Stačilo!): Odmítám být podržtaškou kohokoli

Za posledních čtyřiadvacet hodin jsem viděla víc obrázků a reakcí na Tomio Okamuru, než za posledních deset let dohromady. A víte co? Není to náhoda. Když někdo konečně řekne nahlas to, co lidé nosí dlouho v srdci, spustí se křik. Křik těch, kteří léta seděli na všech větvích moci a teď zjišťují, že se země začíná ptát, komu vlastně sloužíte?
Kritika se valí ze všech koutů od pětidemolice, od politiků, kteří si zvykli poučovat národ, ale zapomněli mu naslouchat. Exvláda, která se léta oháněla nálepkami a moralizováním, najednou prská. A k nim se přidávají i zahraniční vyslanci, kteří se diví, že jsme si dovolili hájit vlastní občany, vlastní suverenitu a vlastní zemi!
Moje maminka říkávala, když někomu nabídneš palec a on ti sežere celou ruku, nepřítelem se nestáváš ty, ale ten, kdo přestal znát míru!
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
Čtyři roky jsme pomáhali. Čtyři roky jsme upozorňovali na zneužívání systému, na korupci, na nekontrolovanou migraci, která nemá s válečnou pomocí nic společného. Čtyři roky jsme slyšeli, že je to „dezinformace“. A dnes? Dnes se ukazuje, že to byla pravda, jen nepohodlná!
A teď se někdo rozčiluje, že říkáme dost. Že se odmítáme chovat jako lokajové. Že nechceme dál jen platit, mlčet a přikyvovat. Ano, pomohli jsme, poskytli jsme azyl, domov, zázemí. Ale pomoc neznamená rezignaci na vlastní odpovědnost vůči našim dětem, seniorům, matkám, zdravotníkům a pracujícím lidem. Pomoc neznamená, že si necháme diktovat, koho máme poslouchat a koho umlčet!
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Nejvíc mě ale zaráží, kolik našich vlastních spoluobčanů tomuhle přikyvuje. Kolik jich je ochotných se znovu a znovu sklonit, jen aby byli „na správné straně“. Já odmítám být podržtaškou kohokoli. Česká země si prošla těžkou školou dějin, a právě proto má právo říct, že tady jsou naše hranice. Tady je naše odpovědnost. Tady končí vaše nároky!
Nechci další nálepky, nechci hysterii, nechci umlčování. Chci pravdu, otevřenou debatu a politiku, která stojí na straně vlastních občanů, ne na straně ideologií, cizích tlaků a korupčních sítí. Chci politiky, kteří vyrostli z reality, ne z PR manuálů.
Proto říkám jasně. Stačilo korupce, stačilo pokrytectví, stačilo politiků, kteří se ohání demokracií a přitom potlačují svobodnou diskusi. Je čas postavit se rovně, nadechnout se a říct nahlas, že tahle země patří svým lidem.
Ať už s Tomiem Okamurou souhlasíte ve všem, nebo ne, tohle nebyla provokace. Tohle byl hlas. A hlas, který vychází z lidí, už umlčet nejde.
Konec jedné éry. Začátek odpovědnosti.
