Rédová (Stačilo!): Strach z toho, že lidé začnou myslet sami

Šéf BIS varuje před „útokem na myšlení Čechů“. Zajímavé. Když lidé přemýšlí jinak než vláda, je to hrozba? Když se ptají, je to útok?
Možná největší problém není Rusko. Možná je to strach z toho, že lidé začnou myslet sami!? Protože samostatně myslící člověk nejde snadno řídit. Nepřebírá automaticky „jediný správný názor“. A hlavně - ptá se. A právě to je dnes pro některé instituce nepohodlné.
Demokracie totiž nestojí na poslušnosti, ale na svobodě myslet, pochybovat a mluvit. A kdo se toho bojí… ten by měl začít u sebe. Ale u Koudelky to fakt nehrozí.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
