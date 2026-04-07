Rédová (Stačilo!): Strach z toho, že lidé začnou myslet sami

07.04.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na varování šéfa BIS Michala Koudelky

Rédová (Stačilo!): Strach z toho, že lidé začnou myslet sami
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Šéf BIS varuje před „útokem na myšlení Čechů“. Zajímavé. Když lidé přemýšlí jinak než vláda, je to hrozba? Když se ptají, je to útok?

Možná největší problém není Rusko. Možná je to strach z toho, že lidé začnou myslet sami!? Protože samostatně myslící člověk nejde snadno řídit. Nepřebírá automaticky „jediný správný názor“. A hlavně - ptá se. A právě to je dnes pro některé instituce nepohodlné.

Demokracie totiž nestojí na poslušnosti, ale na svobodě myslet, pochybovat a mluvit. A kdo se toho bojí… ten by měl začít u sebe. Ale u Koudelky to fakt nehrozí.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

