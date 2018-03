Rejmont (TOP 09): Výročí komunistického puče

Alarmující na komunistickém režimu jsou tato fakta: 248 popravených, 4 500 lidí zemřelo ve věznicích a 3 000 bylo zastřeleno na hranicích se Západem. 200 000 lidí bylo pozavíráno pro odlišný politický názor.



Je 70 let od puče a premiérem v demisi je bývalý komunista a estébák Babiš. Prezident Zeman je ochoten jmenovat vládu podporovanou komunisty a chystá se jet na sjezd KSČM. Mluvčím prezidenta je bývalý redaktor komunistických Haló novin Ovčáček.



70 let od puče se opět útočí na demokratické novináře, na Český rozhlas a na Českou televizi.



V myšlení některých stran jsou referenda o vystoupení z Evropské unie a z NATO.



V říjnu nás čekají důležité senátní a komunální volby. Senát je pojistkou demokracie, a proto hnutí ANO a SPD by ho nejraději zrušily. Je nutné, aby zástupci čtyřkoalice TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL v obou volbách uspěli co nejvíce.

Demokracii je nutno ubránit.

MUDR. MILOŠ REJMONT, TOP 09 JABLONEC NAD NISOU

