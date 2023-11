Richterová (Piráti): Jakou práci Jakub Michálek odvádí a jaký je

reklama

S Jakubem spolupracuju úzce už šest let. Známe se asi třináct let. Do osobního zpravodaje o něm chci napsat, protože vedle obrovské inteligence a píle má i jednu smůlu. Nemá problém říkat věci velmi na rovinu. Navenek, ale i dovnitř. A tak je různými lidmi pravidelně odvoláván.

Líbí se mi jeho moto, cituji: “Chci stát, který jedná férově, dodává služby na úrovni, kterou v moderní době očekáváme, a skládá lidem účty, jak utrácí peníze daňových poplatníků.” To nejsou fráze, když jsme si dělali legraci, jak jej krátce označit v jednom obraze, vzniklo “šerif spravedlnosti”. A on se opravdu snaží, posunul zákony o střetu zájmů, umožnil, že vysocí politici už nebudou vlastnit média a rozhodovat o dotacích pro sebe sama, a takové střety zájmů jsou vymahatelné, nenarušují férovou politickou soutěž. To cením. Dále bojuje za transparentní justici a zpřehledňuje například lobbování. Je toho ale mnohem víc.

A je přímočarý. A to tak, že někdy zaskočí nebo překvapí lidi, zvyklé na poněkud uhýbavější jednání, ne tak rovné. A rozčiluje je to. Mě někdy taky, přiznávám, a to bývám přímá, ale Kubovi jde často natolik o věc samotnou, o obsah a posun, že občas vynechává, jak to říct, takové ty tanečky kolem. Jde na věc přímo. Znám ho, proto za tím nehledám nic, co tam není.

Závěrem: Rozhodnutí 51 procent hlasujících respektuju. Odvolání padlo, je závazné, a takhle volby fungují. I ty vnitrostranické. A protože jsem se v tomto mailu zavázala psát o tom, co je pro mě důležité, píšu i o tomto. I když to mě osobně trápí a přijde mi to nespravedlivé. Ale věci se často nedějí přímočaře. A každý z nás zažíváme něco, co není fér.

Jen až se bude někde točit téma, co potřebuje demokracie, tak prosím, nezapomeňme. Potřebuje dost zapálených lidí, co se ujímají zodpovědnosti a současně(!!) se nebojí věci říkat na rovinu. I když to je nepříjemné. I když to často znamená hodně práce na zlepšení. A tím i dost trablů pro okolí.

A ano, každý z nás je svůj. Spoustu chyb najdete na mně i na každém jiném člověku. Jen jsem chtěla říct, že bez lidí, jako je Kuba Michálek, by česká demokracie byla o dost chudší. Tak píšu takto i Vám, ať se neváháte zapojit, pokud to zvažujete.

Vaše Olga, velmi osobně

