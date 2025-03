Richterová (Piráti): Kalkulačku jsme žádali opakovaně a pan ministr Jurečka ji odmítl zveřejnit

Děkuji pěkně, paní předsedkyně.

Já zase za pirátský klub přednesu celkové stanovisko, i když řadu těch věcí odpracovala moje kolegyně Klára Kocmanová, která je členkou sociálního výboru. Současně zdůrazním - jde o tisk, který samozřejmě úzce souvisí s tím předchozím, ale je to nová materie. V tomto zákoně je prostě zásadní věc úprava životního minima, to, jakým způsobem se bude pojímat.

Možná to nezní úplně srozumitelně, proč je to tak důležité nějaké životní minimum? Tak to je asi nějaký základní spotřební koš, z čeho člověk zkrátka nakoupí základní potraviny, drogerii a podobně. Tato novela zavádí úplně principiální změnu, a sice že tak jako životní minimum dnes zohledňuje pouze právě to základní živobytí, základní jídlo, ošacení a drogerii, tak dnes vůbec nezapočítává náklady na bydlení. Takto je konstruované dnešní životní minimum. Ale to, co se týká té změny, tak nově se tím životním minimem mají řídit i ty složky podpory, které budou používané právě na úhradu nákladů s bydlením. Čili pokud se to, jak je vypočítávané to vstupní životní minimum, ta vstupní částka, nezmění, tak to prostě nebude fungovat.

Ta celá struktura, na které je postaven ten návrh, ta revize dávek, bude kolísat na základním pilíři, bude to padat kvůli tomu, že je špatně nastavené, že když bydlíte, tak máte nějaké fixní náklady, ty fixní náklady máte jako jednotlivec nebo jako domácnost sólo rodičů samoživitelů, samoživitelek. A tohle je ta hlavní kritika, kterou my máme vůči tomu návrhu, že nechce přiznat, že některé ty fixní náklady s bydlením, něco, co musíte platit, a je celkem jedno, zda jste v té domácnosti jeden nebo čtyři, není dostatečně zohledněné.

Já dám konkrétní příklad, proč to vadí a proč to je opravdu škodlivé pro celý náš sociální systém, ale i pro daňové příjmy státu. Protože - a to už jsem u těch konkrétních skupin osob - jsme v situaci, kdy víme, že spousta lidí je ve velmi obtížných životních situacích právě po tom rozpadu vztahu, kdy se stávají samoživitelkami, samoživiteli nebo třeba mladí lidé po odchodu z instituce, z dětského domova a podobně, že v těchhle složitých životních situacích u nás lidé škobrtají a ten dávkový systém jim nedokáže na krátkou dobu dát takovou podporu, aby se dokázali rychle vyšvihnout a poté si pomoci sami. A bohužel ten návrh tak, jak je předložený, tohle nezlepšuje.

Samozřejmě narážíme na to, že nemáme tu přesnou kalkulačku. Kalkulačku jsme žádali opakovaně, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout. A pan ministr Jurečka ji odmítl zveřejnit. Já nevěřím tomu, že ji jako ministerstvo nemá. Určitě není možné navrhovat takto zásadní změnu státní sociální podpory a nemít k tomu odpovídající výpočty. Je jasné, že tady projdou nějaké konkrétní změny. Je jasné, že by to byla diskuse nad rámcovými parametry. Ale není možné, abychom tady mohli argumentovat pouze na základě výpočtů neziskových organizací, popřípadě analytiků. Takto činíme. Taková čísla samozřejmě teď přednesu. Ale chci opravdu ještě jednou zdůraznit, že není v pořádku, že jsme jako poslanci a poslankyně a že veřejnost České republiky nedostala přehled, jaký bude reálný dopad. A reálný dopad právě kvůli špatně nastavenému životnímu minimu bude značný.

Co se týče toho, jak by vypadalo efektivně, opravdu funkčně nastavené životní minimum, tak to potřebuje dvě věci: jednak aby skutečně bylo navyšované o inflaci, aby se mu nesnižovala hodnota tak, jak prostě se zdražují věci, narůstají ceny, ale to úplně výchozí životní minimum zůstává stejné. V aktuální chvíli je stejné od ledna 2023. Máme březen 2025. Tak to je jedna věc. Od té doby byla kumulovaná inflace, pokud vím, zhruba 14 procent. A druhá věc, prostě nemůže být po té změně životní minimum stále konstruované tak nevýhodně pro ty menší domácnosti, pro tu situaci, když jste mladý člověk, který opustil dětský domov a potřebuje pomoct na začátku cesty životem.

Já ale ještě řeknu příklad dělnice Jany, člověka, který žil v nějakých velmi prekérních podmínkách, ale potom se jí podařilo získat práci - legální práci - za minimální mzdu a pracuje tedy za 17 840 čistého. Je to příklad, který spočítali v PAQ Research, a mně přijde velmi názorný. Oproti současné podpoře si tato paní pohorší zhruba o 3 800 korun, i když má nájem za velmi rozumné peníze. Ano, v Praze ten propad může být takto velký. Proč je to celé nevýhodné pro stát, pro celou společnost? Protože hrozí, že si lidé budou opravdu muset přivydělávat načerno. Při i mírném zvýšení těch příjmů se ta podpora ještě více sníží. Já to takhle jasně líčím proto, že my bychom měli maximalizovat motivaci pracovat legálně.

Ale zase, dám ještě příklad samoživitelky Moniky, protože o samoživitelkách a samoživitelích je bohužel ten negativní dopad hodně velký, tak když dneska vydělává 20 400 čistého měsíčně, což zase opravdu není žádná velká částka, ale je to realita spousty sólo rodičů, a když dostává výživné 2 500, což je také naprosto běžná částka, tak při péči o osmiletého syna už nepůjde o zranitelnou domácnost, a proti dnešnímu systému si při běžném nájmu v Praze pohorší zhruba o 2 000 korun. To je obrovský jednorázový propad. Proto jsme navrhovali vyšší ochranu samoživitelek a samoživitelů s dětmi do devíti let včetně. To neprošlo. Fakt mě to mrzí.

A já už závěrem shrnu, navrhujeme za pirátský klub zcela konkrétní zlepšení, která umožní, aby reálně lidé byli motivovaní legálně pracovat, aby si tak výrazně nepohoršili, aby když legálně pracují, ten systém opravdu zaručoval, že jim nepropadnou příjmy, když se jim podaří si je o trochu zvýšit, vydělat si o trochu víc. A celkově míříme na to, aby náš sociální systém v České republice byl předvídatelný, stabilní a zohledňoval inflaci.

A to je poslední věc, kterou zdůrazním. Chceme pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Tento návrh jsem tam předložila, je pod písmenem B. Dnes rodičovský příspěvek prostě na hodnotě reálně klesá. Pokud by měl zohledňovat inflaci, musel by dneska být na výši 420 000 korun té celkové částky. Ta částka je, a to jsme prosazovali, to navýšení, ale pouze 350 000 korun. Takže rodičům reálně stále klesá to, co si mohou koupit za podporu v podobě rodičovského příspěvku v době, kdy se starají o malé dítě a nemohou pracovat.

To je poslední zásadní věc, kterou navrhujeme, aby Sněmovna zvážila. Víme, že vládní koalice to podpořit nechce, protože ještě když jsme byli součástí vládní koalice, tak pro pravidelné doplňování hodnoty rodičovského příspěvku, tak jak rostou ceny, tak jak běží inflace, nemělo podporu. Ale myslíme si, že situace rodin s malými dětmi je ekonomicky mezi nejhoršími v populaci, jsou to rodiny s malými dětmi a osamělí senioři a seniorky, a chceme, aby to opravdu bylo vzato vážně, protože nebude-li, budeme za to bojovat dál. Nepovažujeme za rozumné pro budoucnost naší země, aby se kašlalo na rodiny s malými dětmi.

Prosím, zvažte tedy tento pozměňovací návrh. Je pod písmenem B. Máme všichni dnes možnost valorizovat rodičovský příspěvek tak, aby se normálně navyšoval o inflaci, jako se navyšují starobní důchody, nebo jako se navyšuje pojištění za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Nezvážíte-li alespoň tuto velkou věc, tak alespoň ty menší, které se týkají nápravy částek životního minima. To také předkládáme a je to také zásadní pro to, aby reforma mohla dobře fungovat.

Děkuju.