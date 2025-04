Richterová (Piráti): Máme-li spokojeně a bezpečně žít, musíme být schopni zajistit obranu

Děkuju pěkně.

Já se jenom zeptám tady předřečníků, jestli si všimli, co dělá aktuálně prezident Spojených států Donald Trump, jestli si všimli, že obrana naše a obrana Evropy je prostě na nás. Nemůžeme se jako v minulých letech spoléhat na to, že nám někdo přijde reálně ze zámoří na pomoc, a to je prostě zásadní změna situace. My jsme za Piráty proto připravili výzvu Evropa v plné síle (Smích zleva.) a připomínáme, krom toho, že se k ní připojují lidé, občané, připomínáme, že jsme my i politicky dlouhodobě od roku 2014 prosazovali to, že se musíme v rámci Evropy koordinovat a že naše evropská obranyschopnost je naše evropská zodpovědnost.

Jako Evropa musíme být dostatečně silní, vzhledem k tomu, že máme více než půl miliardy lidí a že jsme druhý nejsilnější ekonomický blok světa, tak na to máme jak zdroje, tak potenciál, a jde ještě o politickou vůli. A to, co jsme tady teď slyšeli, prostě jakoby popíralo ten základ, že bez bezpečnosti, bez základní bezpečnosti není možná prosperita.

Všechno to, co je naprosto zásadní pro soudržnou společnost - školství, sociální věci, zdravotnictví, funkční stát, předpokladem těchto věcí je prostě bezpečí a bezpečnost. A tím nejlepším způsobem, jak zabránit narušení naší bezpečnosti, je, aby Rusko vědělo, že jsme dostatečně silní, že se prostě ubránit jsme schopni. Takhle jednoduché to je, proto za Piráty chceme zvyšování investic do obrany, protože bez toho nebude možná naše dlouhodobá prosperita, a hlavně chceme, aby to bylo předvídatelné do budoucna.

Minulé roky se tady vždycky o něčem mluvilo, pak se to neuskutečnilo, investice vázly. Já znovu připomenu Polsko, Polsko jako zemi sousední, Polsko jako zemi, která si vzala obrovské poučení z toho, co Rusko dokáže, když se rozhodne vyvraždit třeba elitu národa, a Polsko právě i kvůli své strašlivé historické zkušenosti, ať už je tam v opozici a v koalici kdokoliv, tak prostě do obrany dlouhodobě investuje.

A já tedy zdůrazním za nás, za Piráty, my chceme, aby se ty výdaje zvyšovaly, protože si jsme vědomi toho, že máme-li v naší zemi spokojeně a bezpečně žít, tak musíme být schopni zajistit obranu. Stejně tak chceme, ať máme jasné a silné slovo v Evropě, a tam nás také budou brát vážně pouze, pokud budeme jednoznačně přispívat do společného celku?

A poslední. Samozřejmě, že je potřeba, aby se ty peníze utrácely smysluplně. Jako Piráti, jako strana, která hlídá spoustu podezřelých věcí, víme, že je samozřejmě těžké, aby se ty peníze utratily smysluplně a aby nákupy i obranné techniky neprovázely skandály a korupce, tohle budeme dál hlídat, ale současně víme, že bez východiska, že schopnost naší národní obrany je základ pro naší budoucí prosperitu, že bez tohoto společného východiska se nehneme z místa. A proto si myslíme, že opravdu není namístě zpochybňovat, jakou hrozbu představuje současný putinovský režim v Rusku, a není namístě zpochybňovat, že jsme byli země číslo dva na Rusy sestaveném seznamu nepřátelských zemí.

Já osobně - a teďka, to už jenom je poslední věta k téhle části - jsem zažila u svých rodičů, jak vzpomínali na rozhodování, zda emigrovat, zda neemigrovat, jak se může ubírat budoucnost naší země, a když se podívám na to, co nám hrozí, tak já osobně si přeju, aby pokud by mělo dojít k něčemu tak šílenému, jako je další železná opona, tak chci, abychom my byli na správné, na západní straně - fakt nechci na východ.

A od tohoto zásadního a velkého tématu dovolte ještě dvě poznámky k pozměňovacímu návrhu pana Havránka, kdy chci jenom vysvětlit, že co se týče konkrétního hlasování, tak nás by zajímalo vysvětlit, proč se tam navrhuje rušit vyhlášky, které upravují Centrální evidenci dotací. Máme tam otázky, jak to bude tedy s transparentností, s časem vedení údajů, s rozsahem vedených údajů, když budou zrušeny příslušné vyhlášky, a podle toho se pak rozhodneme, jak budeme hlasovat.

Děkuji za pozornost.