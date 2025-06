Richterová (Piráti): Ministr chce pro miliardáře nulové daně

Dámy a pánové, vážení členové vlády,

dnes tady máme spoustu otázek a zanedlouho vystoupí tedy, jak je z pořadí přihlášek zřejmé, premiér Petr Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura, aby - věřím - alespoň část z nich zodpověděli, ale není jisté, zda navzdory tomu přijatému usnesení Sněmovny přijede ministr v demisi, Pavel Blažek. Přitom právě on by mohl řadu věcí objasnit. Nicméně i pan ministr financí, i pan premiér Fiala - jak vyšlo najevo v posledních dnech - o celé té záležitosti věděli.

Věděli včas a nekonali. A to je vlastně důvod, proč ty otázky, které jsme tady jako Piráti začali klást jako první, ten minulý pátek, proč ty otázky jsou natolik relevantní stále, že část z nich připomenu, protože bych si opravdu velmi přála, aby na to premiér této země odpověděl. Nebudu přehnaně dlouhá, ale pokusím se prostě ty otázky lidsky odůvodnit.

Ta první věc je, že pan premiér Fiala i pan ministr Stanjura věděli, že má dostat stát miliardový dar. A teď, za prvé, to se ještě nikdy nestalo. V historii této země ještě nikdy nevyšel člověk odsouzený za zpronevěru, prodej drog, nedovolené držení zbraní a neřekl - milý státe, já jsem tady teď několik let seděl ve vězení a daruju ti ty další peníze, co mi buď zbyly, anebo co mi ten stát umožnil k nim přijít. A to je teď ta první obrovská otázka - jak se to vůbec stalo, že v této kauze byla vydána ta elektronická zařízení, elektronická zařízení umožňující přístup k té bitcoinové peněžence?

Takže máme tady nejvyšší činitele našeho státu, lidi, kteří mají v gesci boj proti praní špinavých peněz, to je Ministerstvo financí, máme tady situaci, kdy běžný člověk by v životě nemohl jít do banky ani třeba s 10 miliony, když by neprokázal, jaký je jejich původ. Finanční instituce v Česku, u běžných lidí, u běžných firem samozřejmě řeší původ peněz, řeší, zda větší částky mohl člověk nabýt legálně. A najednou, když jsme u toho, aby se řešila opatření proti praní špinavých peněz tak, aby platila na úplně všechny a na částky v řádech miliard, tak najednou to platit nemá? Tohle nedává smysl.

A to byla ta první věc, co jsem říkala, ten minulý pátek. To Ministerstvo financí, to premiéra této země nenapadlo, že přesně takovýmto způsobem se dají ty zbývající peníze legalizovat? Je na to termín, říká se tomu whitewashing, vyprání, dočista, a to je právě podstata toho praní špinavých peněz, že potom už to vypadá, jako by se k nim člověk dostal legálně. Přitom, a to také v průběhu těch posledních dní, bylo jednoznačně připomínáno, soudci řekli, že ten původ legální být nemohl, jenom nevědí, z jaké přesně trestné činnosti to pochází. Já v situaci, kdy víme toto všecko, chci od ministra financí i od premiéra Petra Fialy odpovědi, proč nekonali a nekontaktovali policii, potažmo Národní centrálu pro boj proti organizovanému zločinu? Proč neprověřili, jaký postup by jim doporučovala policie a obdobné orgány?

Zdá se totiž, že o celé věci různé druhy státních úřadů museli mít poměrně podrobné informace. Nejenom, že byl zapojen ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, čili úřad, který je pod Ministerstvem financí, ale existuje také, a začíná se o tom mluvit v médiích - já se ptám, co o tom vědí pan premiér a pan ministr financí - dopis právě od toho advokáta Kárima Titze, zastupující zastupujícího pana Jiřikovského? Zajímalo by mě, jakým způsobem se nakládalo s dopisem, co 13. prosince zaslal advokát Kárim Titz na Ministerstvo spravedlnosti? Zajímalo by mě, proč se neroztočila normální kola normálních úředních postupů? Tohle jsou informace, které zaznívají různě veřejně, tak mě k tomu zajímají detaily, já je samozřejmě absolutně neznám.

Co se týče toho, že tedy nebyl uplatněn žádný logický, žádný zákonný postup, aby se nelegalizovaly špinavé peníze, tak mě ještě zajímá, proč prostě normálně nebyly uplatněny principy, které jsou schválené v té oblasti boje proti praní špinavých peněz? Je to zejména zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a sice, že u neobvykle velkých transakcí nebo darů je povinností příjemce a často i zprostředkovatele prověřit ten původ prostředků.

Tohle jsou obrovské otazníky z jednoho balíčku, ale potom tam máme tu podivnou záležitost, jak soudy měnily názor právě na ten počítač a na ten přístup k bitcoinům. A já jenom zdůrazním, že krajský soud v květnu 2022, je to věc, co se táhla, rozhodl, že policie má zničit veškerá data v zajištěné elektronice. A ta soudkyně, paní Dagmar Bordovská napsala - je třeba opakovaně zmínit, že obžalovaný nebyl schopen doložit původ bitcoinů.

Tohle bylo dáno jako stížnost k Vrchnímu soudu v Olomouci, ale ten stížnost zamítl, potvrdil názor krajského soudu a řekl, že ano, počítač i data má policie zničit. A já jenom zase ocituju, protože to je velmi důležité: "Zajištěná elektronika byla použita ke spáchání předmětné trestné činnosti, neboť byly nalezeny zdrojové kódy, databáze tržiště Sheep Marketplace, emailové komunikace a další skutečnosti svědčící pro závěr, že uvedené věci nemohou být vráceny, aniž by byla zničena data obsažená v elektronice."

Takže krajský soud i vrchní soud potvrdily tento přístup, protože opravdu, a to je velmi důležité, prostě hesla odmítli vydat, jak pan Jiříkovský, tak případně jeho advokát, a to znamená, že v situaci, kdy tam nebyla součinnost, soudy potvrdily, že ty věci mají být zničeny a je naprosto nade vší pochybnost, že to bylo proto, že prostě věděli, že to nemůže pocházet z legálního výdělku. Toto rozhodnutí pak zvrátil Nejvyšší soud. A to je přesně moment, kde nás má všechny zajímat, jak to, že se k této změně došlo a jestli tam nebyl jakýkoliv druh intervence ze strany lidí kolem ministra Pavla Blažka? Tak to je druhý okruh otázek. To, že Nejvyšší soud nařídil tu elektroniku vrátit.

A co se týče třetího okruhu. Tam je opravdu velice podivná i ta souvislost, že den před vypuknutím tohoto bitcoinového skandálu pan ministr Stanjura jako ministr financí načetl pozměňovací návrh, který ruší čtyřicetimilionový limit a znamená, že se takovéto převody, takovéto miliardové převody z bitcoinů vyhnou dani. Je to návrh, který zavádí nulovou daň pro bitcoinové miliardáře. Přitom ministr Stanjura o tom daru věděl, on věděl o této kauze, a přesto, nebo právě proto, to je otazník, ten návrh podal. Jenom připomenu, že každý by měl si to srovnat se skutečností, že když jste zaměstnanec s minimální mzdou, tak na pojistném na odvodech platíte zhruba 35 %, toho svého výdělku, na daních, na těch odvodech, a z průměrné mzdy 40 %. Takže z práce je to zatížení daněmi a odvody 40 % u průměrné mzdy a tady u těch kapitálových zisků, u toho zdanění bitcoinových miliardářů pro letošní rok platí, u takhle velkých částek 23 %.

Je to naprosto srovnatelné v rámci Evropy a já jenom ukážu, je to prostě naprosto běžné srovnání, kapitálové... nebo zisky z kapitálu, to zhodnocení, jaké jsou na to daňové sazby napříč Evropou. Tady vidíte ty sazby. (Ukazuje tabulku.) Těch našich 23 % u obrovských částek se nijak nevymyká v tom evropském srovnání. Každý si to může dohledat, u zemí OECD se to pravidelně publikuje. Ta mapička, kterou ukazuji, je z roku 2023 kdy, jsme vysvětlovali, že nedává smysl, aby se v sousedních zemích takové daně platily a u nás ne.

Takže my za Piráty jsme podpořili v minulosti a navrhli ten mechanismus, aby malí a střední investoři po časovém testu mohli platit nulové daně. Ale že když dojde ke zhodnocení v daném roce ve výši 40 milionů a víc, takže tam už ta výjimka platit přestane. Je to tedy jenom o opravdu velkých investorech a opravdu velkých transakcích. Jde o ten zisk nad 40 milionů korun v daném roce.

A zároveň ještě připomenu, jde o 23procentní daň u těch největších částek, zatímco u průměrné mzdy je to zatížení práce 40 procenty na daních a odvodech. A teď zpátky k tomu tématu, že máme ministra financí, který chce pro bitcoinové miliardáře nulové daně, a běžní lidé ať platí 40 procent. To mi smysl nedává. A to je důvod, proč jsme jako Piráti na webu nakopnemeto.cz dali výzvu vládě, výzvu k odvolání ministra financí Zbyňka Stanjury. Ano, je zapleten do této kauzy, věděl o ní, má zodpovědnost za boj proti praní špinavých peněz a neudělal vůbec nic. Nestačí demise ministra Pavla Blažka.

A co je podle mě opravdu šílené, o té nulové dani pro bitcoinové miliardáře může tato Sněmovna hlasovat už 13. června 2025, za týden. My chceme férové daně, chceme, aby 90 procent rodin mohlo mít nižší daně, a zároveň upozorňujeme, že prostě je normální, aby se daně platily, a není normální, aby ministr financí usnadňoval takovýmto podivným transakcím situaci a zaváděl nulovou daň pro takovéto bitcoinové miliardy.

Je to ukázka tak nelogického chování, že za nás je demise naprosto na místě. A stejně tak žádáme o vysvětlení premiéra Fialu, jak to, že když byl informován, že se neobrátil na policii, na NCOZ včas. Svolávání bezpečnostní rady ex post je šaráda. Tyhle kroky a tyhle orgány - to mělo být předtím. Věděli jste to a nekonali jste. Na to chceme odpovědi jako Piráti. Chceme odpovědi i proto, že se tady povídá o tom dopise z 13. prosince 2024 zaslaného Ministerstvu spravedlnosti. Státní úřady věděly mnohem víc, než jsme se dozvěděli od představitelů vlády. Jak to, že se ty věci neřešily včas? Na to chceme odpovědi jako Piráti a stejně tak chceme posunout naši zemi dopředu, abychom, co se týče boje proti praní špinavých peněz a co se týče opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, byli jako země akceschopnější. Proto navrhujeme usnesení s naprosto konkrétními kroky. Jakub Michálek je tady osvětlil.

A jenom zdůrazním, že boj proti průtokovým účtům, skrz které třeba ruská mafie u nás pere obrovské peníze, je něco, co právě premiér Fiala uložil Pavlu Blažkovi, aby dotáhl. Dva roky to leží u ledu. A já tedy chci a závěrem zvýrazním tuto otázku, aby premiér Fiala se tady vyjádřil, zda jako společné úsilí této Sněmovny dotáhneme do voleb a stihnout se to dá, opatření, aby právě se u nás nemohly tak snadno prát peníze ze zemí bývalého Sovětského svazu, abychom ty průtokové účty konečně omezili. Je to úkol, který byl úkolem uloženým Pavlu Blažkovi premiérem Petrem Fialou.

Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost. V situaci, kdy na běžné lidi dopadají kontroly velice přísně, kdy normální člověk by v životě nemohl přijít do banky, jít si tam uložit desítky, natož stovky milionů korun jen tak, aniž by vysvětlil jejich původ, v situaci, kdy ministr Stanjura navrhuje nulovou daň pro bitcoinové miliardáře, to opravdu demisí Pavla Blažka končit nemůže. Ta kauza je mnohem větší a ty souvislosti jsou mnohem širší, proto žádáme za Piráty další kroky.

Děkuju.