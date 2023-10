Richterová (Piráti): Navýšení rodičovského příspěvku aktuálně pomůže, není to ale dlouhodobé řešení

reklama

Piráti o podporu rodin usilují dlouhodobě, navýšení rodičovského příspěvku byla jejich podmínka při vyjednávání o úsporném balíčku s tím, že rodiny s dětmi v současné ekonomické situaci patří mezi domácnosti s nejnižšími příjmy. Piráti prosazují i pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku v návaznosti na růst průměrné mzdy, jejíž je náhradou.

„Téma rodičovského příspěvku jsme za Piráty otevřeli již na jaře minulého roku a jsem ráda, že se navýšení podařilo dotáhnout do zdárného konce alespoň v této pro všechny koaliční partnery přijatelné podobě. Celou dobu jsme prosazovali, aby rodiny s dětmi, které jsou často na tento příspěvek odkázány, měly od státu nějakou kompenzaci vzhledem k současné ekonomické situaci, inflaci a zdražujícím se životním potřebám včetně těch základních, jako jsou potraviny,“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová s tím, že navýšení o 50 tisíc je tak pouze částečným dorovnáním propadu.

„Vedle navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna jsme si přáli i postupné dorovnání propadu hodnoty rodičovského příspěvku. Nabízeli jsme různá řešení, ať ten výsledný rozdíl není tak velký. K debatě za nás bylo i navýšení o 30 tisíc korun pro rodiče dětí narozených v roce 2023 a 10 tisíc korun pro rodiče dětí narozených v roce 2022. Výsledné řešení z našeho pohledu zkrátka není ideální, ovšem jsme velmi rádi, že tato vláda schválila po roce a půl, co na to upozorňujeme, navýšení o 50 tisíc od začátku příštího roku,” popsala Richterová.

„Samotné navýšení rodičovského příspěvku aktuálně pomůže, není to ale dlouhodobé řešení, které bude rodičům garantovat pokrytí alespoň základních výdajů při péči o malé děti. Již v minulosti jsme proto představili návrh na pravidelnou valorizaci. Rodičovský příspěvek se v posledních letech tři roky neměnil, zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá, v těch třech letech o 100 tisíc korun. Chceme pravidelné navyšování jako u jiných státních podpor. Návrh na pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku jsme ostatně za Piráty podávali už v minulosti z lavic opozice a náš návrh smetlo ANO ze stolu. Ani se o tom nechtěli bavit. Dnes se tváří, že by byli pro, ale ve skutečnosti jsme to my, kdo podporu rodin prosazuje dlouhodobě. Paní Schillerová valorizaci nechtěla,” sdělila Richterová.

Piráti prosazují i další změny v nastavení rodinné politiky. Pracují na lepší dostupnosti předškolní péče, garanci místa v mateřské škole nebo jiném předškolním zařízení, rozšíření kapacit sousedskými dětskými skupinami a na rozšíření nabídky částečných úvazků.

