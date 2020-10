Richterová (Piráti): Nejde chtít velkorysost a přitom nemít pravidelnou platformu pro jednání

reklama

Děkuji za slovo. Ráda se stanu zpravodajkou tohoto bodu. Současně bych ráda poděkovala panu ministru Plagovi, že umožňuje jednání dnešní Sněmovny. Bez vás, pane ministře, bychom tady vůbec nemohli zasedat.

Na tom chci ukázat tu smutnou situaci, ve které jsme se octli. A sice, že sice naše země formálně pana předsedu vlády, formálně má mnoho dalších ministrů. Ale reálně, když se jedná o prodloužení nouzového stavu čili klíčové věci s dopadem na celou zemi, tak se tady nedočkáme jiných odpovědí než ke školství.

Já vím, že je tady souběh s tiskovou konferencí pana nového ministra zdravotnictví, ale chci upozornit, že opravdu není v pořádku, že jako kontrolní orgán zvolený občany této země nedostaneme odpovědi. A to je také důvod, proč si myslíme v pirátském klubu, že na místě je prodloužení pouze o 14 dní.

Když budete počítat se mnou, tak dneska máme konec října a to prodloužení o 14 dní oproti stávajícímu datu bude do, pokud se nemýlím, do 19. listopadu. To znamená 20 dní ode dneška. Takže mluvíme tady o prodloužení, které my navrhujeme, 20 dní od dnešního data. To je 20 dní dalšího vývoje, o kterém bychom rádi vyhodnocení opatření, fungování, složení účtů tak, jak jsme byli zvoleni, aby se to v této Sněmovně dělo. A těchto 20 dní považuji za naprosto odůvodněných, rozumných a v pořádku.

Potíž je v tom, že nepřítomná vláda s výjimkou jednoho pana ministra bude chtít k tomu navrch ještě dalších 15 dní. Prostě 35 dní ode dneška. A na tom chci ukázat, že přece nejde, nejde chtít takovou velkorysost a přitom nemít pravidelnou platformu pro jednání se Sněmovnou, s parlamentními stranami, zapojení všech parlamentních stran do Ústředního krizového štábu, jasné informování způsobem, který bude ukazovat ano, bereme vás vážně, protože jsme v krizové situaci a všichni společně zastupujeme občany naší země.

Na takové platformě, ať už by to byl krizový štáb či pravidelná jednání, bychom mohli věcně probrat návrhy, které nyní musím přednést tady. Přednášeli je už moji kolegové, Ivan Bartoš přednesl k oblasti školství, Jakub Michálek k oblasti sběru statistických informací a já přednesu k tomu, jak zapojit více lidí do zdravotního systému, do systému zdravotní péče. Ale jenom chci upozornit, že ve skutečnosti, kdyby vše fungovalo způsobem, který by dával smysl, maximální zapojení kvůli krizové situaci, tak bychom toto řešili na nějakém jiném druhu jednání.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K tomu nedostatku zdravotníků, který je klíčovým problémem našeho zdravotního systému v tuto chvíli, se vyjadřoval pan nový ministr, je to špunt, je to hlavní limitující faktor péče. A proto navrhujeme velmi stručně znějící, ale myslíme si, že na provedení naprosto klíčová usnesení.

Za prvé Poslanecká sněmovna ukládá vládě zapojit pro účinné zvládnutí pandemie maximální počet odborníků v oblasti zdravotní péče. A za druhé jakési tipy na to, jakým způsobem na to jít.

V tom bodě dva doporučujeme zaprvé poskytnout jednorázovou odměnu 15 až 20 tisíc korun na financování péče o děti pro rodiče dětí do čtyř let věku, kteří se krátkodobě vrátí do zdravotnictví a to při zapojení alespoň na tříčtvrteční úvazek alespoň na jeden měsíc, při nižším úvazku proporčně sníženou. Odůvodnění: takový příspěvek na hlídání dětí pro rodiče malých dětí by jasně motivoval zdravotnice, lékařky, zdravotní sestry na rodičovské dovolené, všechny ty, kteří vědí, že v kolektivním zařízení je bohužel vyšší riziko nákazy. A když jsou to ve školce děti zdravotníků, tak se smíchají a je opravdu veliké riziko, že se tam nakazí. A současně jde také o lidi, jejichž děti jsou příliš malé. Příliš malé na to, aby je rodiče chtěli dát do kolektivního zařízení.

To je klíčové doporučení. Už ho má v rukou pan ministr Blatný. Zasílali jsme ho všem předsedům poslaneckých klubů. A jde i o to, že by bylo potřeba, aby k této dobrovolné pomoci vláda motivovala nejenom tím finančním příspěvkem, ale i koordinací. Doporučovali bychom vznik databáze, která by propojila ty zdravotníky, kteří by měli zájem dočasně vypomáhat, a zdravotnická zařízení, která potřebují pomoc.

Stejně tak doporučujeme řešit, aby se toto vypomáhání započítalo do specializačního vzdělávání. To je tedy bod jedna z doporučení, jak prakticky navýšit počet lidí ve zdravotnictví.

Bod dva. Umožnit systémové zapojení odborníků do dobrovolnictví. A to zejména z důvodu případného překračování možných smluvních hodin, kdy není vždycky možné dávat pracovní smlouvy. A současně ze zařízení z terénu je jasná prosba volání po tom, abychom upravili limity zákona o dobrovolnictví. Aby po dobu vyhlášených mimořádných opatření neplatily limity z § 8 odst. 2 tohoto zákona. Tedy aby organizace mohly uzavírat smlouvy na odborné činnosti v rámci přijímajících organizací. Takže to je druhý praktický bod.

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 8809 lidí

Ten třetí se týká - prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků a poptávky jednotlivých krajů a institucí, spravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Je to možnost, možnost inspirovat se např. existujícími weby. Dáme příklad - chcipomoct.cz. Je to možnost, aby ta koordinace, ta výzva mohla jít celorepublikově, ta nabídka lidí, kteří mají třeba dvě bydliště, mohla jít jednotně. Bylo by to ideální a přáli bychom si, aby to náš stát zvládl. To byl bod tři.

Bod čtyři - zapojit studenti přírodovědných a biomedicínských oborů mimo lékařské fakulty právě do odběrových kapacit a do testování, bonifikovat tyto studenty stejným způsobem jako mediky. Nabízí se možnost využít např. existující akademickou iniciativu, zase odkaz na webovou stránku laboratoře-proti-coronaviru.cz. Laboratoře proti coronaviru mají totiž hotovou celou infrastrukturu, vše, co by bylo potřeba. To by byl bod čtyři, jak ulehčit profesionálům v oblasti odběrů a laboratorních analýz.

A bod pět - zvážit podporu pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček např. do domovů pro seniory a umožnit tak léčení lehčích případů v zařízeních, kde jsou lidé dlouhodobě zvyklí pobývat, pokud je k tomu zařízení vybaveno i po odborné personální stránce. Tento pátý bod by umožnil, aby řada případů zůstala v sociálních zařízeních a zase by to odlehčilo nemocnicím. Je to bod opřený o zkušenosti ze zahraničí, o konzultace opět se zařízeními u nás. Ta podpora pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček je něco, co bych si přála, aby ministerstvo také velmi zvážilo a je to něco, co by znamenalo skutečné funkční propojení sociálního a zdravotního systému.

A to je téma, jímž bych ráda skončila tento svůj příspěvek. Je to to veliké téma, že veškerá práce, kterou se podaří provést v sociálních zařízeních k ochránění seniorů v domovech, v pravidelném testování pracovníků v sociálních službách, všechna tato práce se vrátí v tom, že nebudou zahlceny nemocnice. A proto bych velmi apelovala na nového pana ministra a paní ministryni Maláčovou, také bohužel nepřítomnou, aby se k tomuto sešli, aby opravdu řešili účinné způsoby nejenom ochrany a prevence, ale potom i možného řešení v rámci těch domovů pro seniory. Leckde to umí a leckde je limitují pouze jejich finanční a organizační možnosti malého zařízení.

Ještě jednou - předkládáme tedy za piráty komplexní návrh usnesení. Já jsem představila body 1 a 2 a ten bod 2 byl členěný na pět oblastí: poskytnout jednorázovou odměnu, bonus na hlídání dětí pro zdravotníky-rodiče malých dětí, kteří jsou na mateřské či rodičovské, bod dva - umožnit systémové zapojení odborníků do dobrovolnictví, za třetí jednotný portál pro registraci dobrovolníků, za čtvrté zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů a za páté zvážit ty oxygenové koncentrátory a zdravotní odsávačky do domovů pro seniory.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Richterová (Piráti):...když jsou na tom malé děti blbě Richterová (Piráti): Omezení na dva roky nedává smysl Richterová (Piráti): Čím déle budou muset být rodiče doma, tím větší hrozí výpadek příjmu Richterová (Piráti): Čím déle by byli rodiče s dětmi doma, tím vyšší by byla kompenzace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.