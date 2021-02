Richterová (Piráti): Pozměňovací návrh má významné vady pro zaměstnance

reklama

Děkuji za slovo. Jak už to v této Sněmovně bývá, tak se z jednoho bodu rozpravy staly dva. Já se tedy nejprve vyjádřím k tomu zasedání Sněmovny. My jsme za Piráty navrhovali online zasedání, navrhovali jsme konkrétní usnesení. Co se podařilo -

Co se podařilo, bylo zasedání výborů, takže výbory Sněmovny nyní jednají vzdáleně a současně veřejně, jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak se podařilo díky panu kancléři s kanceláři Sněmovny, že tady můžeme chodit na antigenní testy, takže za Piráty a STAN chodíme dobrovolně na antigenní testování. Myslím, že tak chodí i mnozí další. Současně znova připomínám, že to online zasedání jsme už navrhovali. Bohužel nebyl ustavena ta skupina, komise, ve které by se to blížilo realizaci.

A nyní k tomu bodu, který projednáváme, k té novele zákona o zaměstnanosti, která se vrátí do druhého čtení. Tak velice stručně. Naše stanovisko je takové, že samozřejmě ta novela je důležitá. My jsme se celou dobu aktivně účastnili, zapojovali jsme celý tým odborníků k tomu, ale bohužel ten komplexní pozměňovací návrh, který tady předložili vlastně dvě koaliční poslankyně, rozhodně na tom není, jak říká pan poslanec Juříček, bezpochyby lépe. Bohužel má docela významné vady pro ty zaměstnance.

Já k tomu chci říci, že je velmi nešťastné, když na takovémto jednání, kde měla být nějaká dohoda a shoda, vyzdvihuje jeden ty výhody či ty nevýhody. A my jako opoziční poslanci, kteří se snaží o konstruktivní řešení, musíme říkat bohužel, je to vaše neshoda a vy si to musíte vyříkat mezi sebou. My maximálně pomáháme, dáváme konkrétní konstruktivní připomínky a čekáme na to, až se vy shodnete a budeme moci v této Sněmovně prohlasovat rozumný zákon o kurzarbeitu.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



